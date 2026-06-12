“Quisiéramos saber dónde está el intendente (Juan Pablo Poletti)”, dijo fastidioso un concejal opositor. Hacía segundos que por enésima vez, había pedido tratar una resolución citando al ex director del Cullen para que vaya al Concejo a explicar el aumento de colectivos: y otra vez, el oficialismo no le dio los votos necesarios.
Multas, basurales y pedidos de informes, temas de un tenso cruce político en el Concejo de Santa Fe
La oposición insistió con que el intendente Poletti asista al recinto para dar explicaciones sobre varias cuestiones de coyuntura. El oficialismo “bloqueó” el intento. Las críticas colisionaron con la defensa a la actual gestión.
A diferencia de otras oportunidades, la crisis del transporte público no fue el debate sobresaliente en la sesión. Se empezaron a mezclar varias cuestiones que hacen a la coyuntura pública: por ejemplo, el nuevo aumento en las multas (como informó El Litoral) y el funcionamiento de servicios públicos, como la recolección de residuos.
Y ya todos querían hablar -algunos argumentar, otros directamente atacar o defender, como si fuese dos equipos de fútbol en una cancha-, entre los “chispazos” se mencionaron los pedidos de informes que aprueba el Legislativo y que, según la oposición, el municipio no responde; los baches, los basurales, las multas, los radares... La lista de tópicos seguía.
Explicaciones
“¿Por qué queremos que el intendente venga al Concejo a dar explicaciones? Porque como no nos responden desde el Ejecutivo los pedidos de informes, necesitamos saber, por ejemplo, qué plan tiene Poletti para garantizar el sistema de colectivos; qué pasa con el estabilizado pétreo, con los microbasurales”, dijo Pedro Medei (100% Santafesino).
Consideró necesario conocer “cuál es la ‘estrategia’ detrás de la inmensa cantidad de multas que el municipio aumenta sin resolver los problemas vecinales. ¿Qué cámaras de videovigilancia están funcionando, y cuáles no? Sería bueno poder hablar con él… ¿Dónde está Poletti?”, reiteró como muletilla discursiva pensada de antemano.
“Yo les digo dónde está”
La que salió a responderle fue María Beatriz Barletta, quizás la concejala más cercana a la actual gestión municipal, y la “espadachina” política que aparece cuando se dan este tipo de cruces legislativos. La edila habló con seguridad, pero sin especificar en ninguno de los temas puntuales (multas, colectivos, servicios, etcétera).
“Miren: les digo dónde está el intendente Poletti: él está resolviendo los problemas de los vecinos, de la gente. Está iluminando la ciudad, y haciéndola más limpia; llegando a cada calle de cada barrio de la ciudad de Santa Fe con estabilizado pétreo. Ahí está el intendente Poletti”.
“A mí me da la sensación de qué aquí, hay muchos (aludiendo claramente a la oposición) que, porque tienen un micrófono delante, quieren actuar… Si alguno quiere dedicarse a la actuación como Ricardo Darín, por ejemplo, que vaya a una escuela de teatro”, chicaneó la concejala oficialista.
La legisladora les espetó luego que les interesa más criticar que ayudar (a la actual gestión). “Dicen que Poletti se esconde… Si alguien tiene algo que acusar o denunciar, que lo haga donde corresponda, y con las pruebas respaldatorias”, volvió a cargar Barletta.
Los gestos adustos y las caras de pocos amigos se hicieron notar en varias bancas de la oposición.
Información “mendigada”
Jorgelina Mudallel (PJ) volvió a cuestionar el “abroquelamiento” del municipio, según su entender, en brindar la información pública requerida. “Desde el Ejecutivo deben entender que nosotros, en tanto concejales, hacemos nuestro trabajo. No podemos legislar sin información, y hoy la estamos mendigando, realmente...”, se quejó.
Para su par de bloque Jorge Fernández, “lo preocupante es que se genere un estado de sospecha (sobre las decisiones ejecutivas que se toman). Hay un límite que no queremos pasar, porque se llegaría al extremo, concejala (le dijo a Barletta): llegar a la judicialización”. Se hizo un silencio conventual en el recinto.
“Si no hay respuestas a nuestros pedidos de informes, el único mecanismo democrático que nos queda es recurrir a la Justicia. Sólo reclamamos que atiendan y respondan nuestros pedidos de informes, a nuestros proyectos legislativos, para así mejorar el sistema institucional, porque hoy funciona mal”, adujo Fernández.
Pedidos de informes
“El Ejecutivo no responde los pedidos de informes que este órgano colegiado aprueba con el voto de todos los concejales. Parecería que hay otro poder, el Ejecutivo, que no cumple su función de responder estas comunicaciones (donde se solicitan datos al municipio sobre distintos temas)”, declaró Gastón Restagno, de Patria Grande.
“Sólo el 25% de todos los pedidos de informes presentados se aprueba en este Cuerpo. Más allá de esto, el Ejecutivo respondió solamente uno”, agregó luego. Cabe recordar que la Ordenanza N° 12.378 establece que el Ejecutivo debe responder los pedidos de informes en forma precisa y completa dentro de los 15 días hábiles.
“¿Qué estamos haciendo acá si no podemos acceder a la información pública?”, dijo, con algo de sensatez el concejal Pablo Mussio (LLA). Esa pregunta formulada así, en voz alta, dejó picando interrogantes sobre los modos en que se funciona y se tensa, a veces, el esquema institucional entre el Ejecutivo y el Legislativo de la capital.