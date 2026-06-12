Ciudad capital

Multas, basurales y pedidos de informes, temas de un tenso cruce político en el Concejo de Santa Fe

La oposición insistió con que el intendente Poletti asista al recinto para dar explicaciones sobre varias cuestiones de coyuntura. El oficialismo “bloqueó” el intento. Las críticas colisionaron con la defensa a la actual gestión.