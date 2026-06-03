Se realizó en el Concejo de Santa Fe el primer conversatorio del programa “Autonomía SF”, espacio donde se pondrán sobre la mesa los aportes de académicos, referentes institucionales y de los propios vecinos de esta capital, y que servirán para la formulación de un marco teórico de cara a la redacción de la Carta Orgánica Municipal.
Santa Fe ya debate su autonomía municipal: el territorio y las tensiones demográficas, los ejes
Expusieron en el Concejo local expertos en geografía, urbanismo y políticas socioterritoriales. Los aportes sirven para comenzar a generar un marco teórico para lo que será la redacción de la Carta Orgánica de la capital provincial.
En esta primera instancia, el eje de discusión se denominó “Claves territoriales a la comunidad y demográficas para proyectar el futuro”, tópico siempre pensado dentro de lo que es el concepto de autonomía municipal, facultad que la Constitución provincial de 2025 ha conferido a Santa Fe ciudad.
La intención en esta primera ocasión fue poner en común una serie de tópicos de base relacionados con la ciudad inserta en su área interjurisdiccional-metropolitana; las problemáticas demográfico-sociales dentro del Gran Santa Fe; el vínculo con el entorno fluvial, con los ríos Paraná y Salado; la identidad patrimonial y paisajística, etcétera.
Al encuentro asistieron funcionarios municipales, como el intendente Juan Pablo Poletti; concejales; el diputado nacional Pablo Farías; autoridades del Gobierno de la provincia (como Virginia Coudannes, vocera oficial) y académicas, como la rectora de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) Laura Taravella, entre muchos otros.
Y los expositores fueron Gustavo Peretti (Profesor en Geografía y especialista en problemáticas sociales, UNL), Martín Seval (Doctor en Geografía y docente de la UNL); Javier Gómez, Profesor de Geografía Urbana (UNL) y coordinador del Geoportal socioterritorial.
También, dieron sus aportes Miguel Rodríguez, quien es arquitecto, urbanista y decano de FADU-UNL; María Pía Giménez Puentes, directora del Observatorio de Políticas de Proximidad municipal, y Lucrecia D'Jorge, directora del Centro de Estudios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe.
Empezar por el “trazo grueso”
“Esta y las próximas instancias de discusión deben servir como marco teórico, como un ‘trazo grueso’ de acuerdos básicos sobre temas centrales cuyos aportes sirvan luego para la redacción de la Carta Orgánica. Creo que si nos detenemos en detalles, que podrían resolverse luego con ordenanzas, ello sería contraproducente”, puso en contexto el Prof. Peretti.
Tras las exposiciones de los expertos, hubo lugar para las preguntas, devoluciones e intercambios de sugerencias. Más allá de esto, las exposiciones plantearon, dentro de la discusión central, una serie de temas básicos que debieran considerarse antes de la redacción de la Carta Orgánica, previa constitución de la Convención Estatuyente.
Algunas de estas cuestiones fueron, por ejemplo, pensar la autonomía municipal como la definición a futuro de reglas de juego propias, dentro de los márgenes constitucionales; y las características salientes de la ciudad capital, como por ejemplo que es sede administrativa provincial.
También, su densidad demográfica: Santa Fe capital (con unos 410 mil habitantes) es una de las 20 ciudades más pobladas de la Argentina, e incluso tiene más habitantes que algunas provincias del país. Esto debe considerarse en el marco de un área metropolitana: el aglomerado Gran Santa Fe cuenta con 532 mil habitantes.
Entonces, la “superpoblación” trae tensiones demográficas lógicas sobre las identidades regionales, de pertenencia, de cultos y creencias, etcétera. También, deben tenerse en cuenta los movimientos migratorios dentro de las localidades del Área Metropolitana, coincidieron -palabras más, palabras menos- los expositores.
Universalidad
Uno de los temas remarcados como fundamentales de cara a la futura Carta Magna municipal es garantizar la universalidad del acceso a servicios básicos (agua, cloacas, etcétera) y de movilidad (colectivos); a la salud y educación de toda la ciudadanía, con especial atención a personas con discapacidad, entre otras garantías.
También se mencionaron otras dos cuestiones de trascendencia: la primera, sostener a esta capital como “Ciudad Educadora”, que construya comunidades de conocimiento; y la segunda, la necesidad de asegurar políticas de preservación del patrimonio histórico y paisajístico. Este último aspecto abrió la discusión sobre el entorno fluvial en que se erige la ciudad.
Entorno fluvial
La ciudad entendida “dentro de” su entorno natural, es decir el fluvial, y no como una entidad urbana alejada de todo el sistema lagunar que la circunda, fue un de los tópicos centrales que, según consideraron los expertos, debe integrar ese “trazo grueso” de acuerdos de bases, en el marco de la futura Carta Orgánica.
“Creo que la identidad fluvial debe ser entendida desde ese lugar, junto a la importancia de la gestión ambiental, las políticas de mitigación de riesgo hídrico y las políticas de planificación urbana. No podemos desconocer nuestra estrecha relación con los ríos, el agua y el paisaje ribereño”, enfatizó Peretti.
Por su parte, Martín Seval insistió en repensar el “rol metropolitano” que debe asumir la Municipalidad capitalina. “Esto implicará seguramente nuevos tipos de vínculos interjurisdiccionales con otras localidades del Aglomerado Santa Fe. Pero el concepto de ‘lo metropolitano’ debe estar presente en la futura Carta Orgánica”, insistió.
La evidencia
A su turno, María Pía Jiménez -experta en estadística- valoró la importancia de sistematizar datos para la toma de decisiones políticas basadas en evidencia. En este sentido contó el caso del Informe Santa Fe Cómo Vamos, “que ya tiene 14 años de continuidad de trabajo”.
“Es clave la articulación entre lo público y lo privado para generar información a escala local que permita ir monitoreando variables, analizar las evoluciones y los cambios que van teniendo las sociedades en términos sociales, económicos, ambientales e institucionales”, acotó la especialista.
Declaraciones
El intendente Poletti valoró la importancia de los encuentros e invitó a todas las entidades a participar. Agradeció al presidente del Concejo, Sergio Basile, “por el compromiso puesto en el programa Autonomía SF. Se trata de escuchar y de hacer la mejor Carta Magna posible para poder proyectar el mejor futuro para la ciudad”.
Basile declaró que con la inauguración de este ciclo de conversatorios “se está dando el primer paso de un proceso participativo muy amplio. Necesitamos orientar las decisiones para la futura Carta Orgánica; pero también, mostrar a quién dirigimos esta carta, que será la Constitución de la ciudad, y que es la sociedad en su conjunto”.
“Es clave entender a la ciudad en toda su complejidad. A partir de los aportes que vayan surgiendo en los conversatorios, seguramente va a estar lo fundamental dentro de un acuerdo de base para llegar a fines de año, que es lo que pretendemos, con esa idea de una nueva Carta Orgánica, pero incluyendo a todas las voces de los vecinos”, cerró.