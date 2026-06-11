En el Concejo de Santa Fe se realizó una capacitación sobre seguridad vial para motociclistas, convivencia y buenas prácticas. Estuvo a cargo de especialistas de la Asociación Civil “Factor Vial”, que viene trabajando desde hace muchos años sobre la problemática de la accidentología vial en la ciudad capital.
Expertos advierten que hay una "epidemia" sobre dos ruedas en Santa Fe: las motos, protagonistas
En el Concejo se realizó una capacitación sobre seguridad vial exclusiva para usuarios de motos. Expusieron especialistas de “Factor Vial”. Ocho de cada 10 motociclistas fallecidos no llevaba casco. Preocupan los derrapes.
El evento tiene un contexto dramático y lo explican las últimas estadísticas conocidas: en lo que va de 2026 ya se registraron 26 muertes, una cifra que supera el total de 22 fallecimientos contabilizados durante todo el 2025. Pero además, más del 80% de las víctimas fatales fueron usuarios de motocicletas.
En Santa Fe capital circulan más de 240.000 vehículos, y las motocicletas, sobre ese universo total, ya representan el 38% del total, cuando hace apenas cinco años rondaban entre el 23% y el 24%.
Volver a poner en valor la vida
“Todo siniestro vial duele: no son sólo estadísticas, sino familias enteras que quedan destruidas por la pérdida de un ser querido. Ante esto, para hablar de prevención en seguridad vial lo primero que debemos hacer es poner en relieve el valor de la vida”, declaró en diálogo con El Litoral Franco Romanello, presidente de Factor Vial.
Esto implica no sólo acatar las normas de tránsito, sino además “ser mucho más responsable y empático en el ecosistema vial con respecto a otros conductores. Estamos transitando una epidemia vial sobre dos ruedas, y la capacitación es específicamente para motocicletas. Por eso la importancia de este encuentro”, adujo.
Los errores más frecuentes de los motociclistas son el no uso del casco (8 de cada 10 fallecidos no llevaba casco protector) y, también, el motoderrape: “El 55% de los motociclistas no tiene un equilibrio real en su motocicleta. Y quien anda en moto no es el ‘enemigo’: debemos amigarnos con éste para una movilidad más segura”, pidió el experto.
Otras experiencias
-En otras provincias, ¿hay experiencias de políticas públicas de prevención vial que hayan resultado positivas en términos de reducción de la siniestralidad vial?, consultó El Litoral a Romanello.
-Sí, hay experiencias positivas en otras provincias de la Argentina en las que las entidades han capacitado a mucha gente y se generó la concientización social necesaria que sirvió para bajar los accidentes. Además, el control tiene que venir acompañado de un fuerte compromiso en términos de educación vial.
-El agravamiento de las multas sobre motociclistas, como un instancia disuasiva, sirve realmente para evitar la reincidencia en una infracción? ¿Cómo ve esta cuestión?
-Para nosotros, apoyamos todo tipo de control del municipio. A veces mucha gente dice que “si no te tocan el bolsillo (con una sanción dineraria, como una multa), no se entiende la contravención”. Nosotros decimos que en 2025 hubo un 103% más de cruces de motociclistas de semáforos en rojo (con relación al año anterior).
El componente ligado a lo disuasorio debe venir con un fuerte acompañamiento de la educación vial. No tenemos que esperar a que pongan una cámara con fotomultas, o a un inspector municipal en cada esquina; y no podemos esperar a que se ponga un lomo de burro: hay que empezar a trabajar mucho antes, como esta instancia de capacitación.
El valor de la vida
-Si tuviese delante de usted a un motociclista que es imprudente a diario en su forma de conducir, que no respeta las normas de tránsito ni a terceros, ¿qué le diría en la cara?
-Primero, lo abrazaría y le diría que se cuide, porque alguien lo está esperando a ese destino donde se dirige en moto. Y que esa persona que lo espera puede ser su padre, su madre, un hijo o una hija. Le diría también que no permita que se llegue al punto de la tragedia. La vida vale demasiado, y hay que cuidarla.
Una conducción segura y con menos siniestros viales se realiza entre todos. La vida no tiene “repuestos”. Una moto, sí.
Generar concientización
Para el presidente del Concejo, Sergio Basile, la instancia apuntó a generar concientización: “Hoy, del total de muertes en accidentes viales hay porcentaje mayoritario de motociclistas, y en un 65% se dan heridos graves. Detrás de todo esto quedan familias destrozadas, historias de vida que quedan marcadas por una tragedia para siempre”.
“Por eso -prosiguió-, consideramos muy importante este tipo de capacitaciones. El motovehículo es muy utilizado hoy en la ciudad, pero es muy vulnerable. La carrocería es justamente la persona que lo conduce… A todo esto hay que atenderlo, con el respeto de las normas, como el uso del casco protector”.
Para el concejal, no sólo hay que hablar de siniestralidad, sino fundamentalmente de prevención. Además, “lo que hacemos aquí en el Deliberativo es transformar para mejor la vida de los santafesinos con la sanción de ordenanzas que sean superadoras y apuntalen la prevención en materia vial. Tratamos de dar nuestro aporte”, enfatizó.
“No podemos omitir las preocupantes cifras sobre accidentología vial, ni decir que nos pasa por el costado el dolor de los familiares de un motociclista que muere en un siniestro de tránsito. La educación vial es central para empezar a revertir la problemática”, cerró Basile.