La preocupación por el aumento de víctimas fatales en hechos de tránsito volvió a encender alarmas en Santa Fe. En lo que va del año ya se registraron 26 muertes, una cifra que supera ampliamente el total de 22 fallecimientos contabilizados durante todo el 2025. El incremento representa un salto del 86% y expone un escenario que especialistas califican como alarmante.
Las muertes por siniestros viales aumentaron un 86% en Santa Fe
Desde la asociación civil Factor Vial advierten que más del 80% de las víctimas circulaba en moto y que el 81% de los casos corresponde a personas de 16 a 55 años.
Desde la asociación civil Factor Vial advirtieron sobre el crecimiento exponencial de los casos y remarcaron la necesidad de reforzar tanto los controles como las campañas de concientización.
“Venimos hace rato tratando de concientizar, pero los números hablan que hay un salto exponencial en lo que respecta a las víctimas”, expresó Franco Romanello, referente de la organización en Primera Mañana.
Las motos, en el centro de la problemática
Uno de los datos que más inquieta a los especialistas es que más del 80% de las víctimas corresponde a usuarios de motocicletas. Según Romanello, el 81% de las personas fallecidas pertenece a la franja etaria de entre 16 y 55 años, un indicador que refleja el fuerte impacto sobre una población joven.
“Habla de una población muy joven que parece no entender los riesgos, parece que no se entiende el uso del casco que salva la vida”, sostuvo. Asimismo, insistió en que existe una problemática creciente asociada al uso de motos y al modo de circulación en la vía pública. “Hoy hay una epidemia vial en dos ruedas, donde se maneja al límite”, afirmó.
En ese contexto, el referente remarcó que el motociclista no debe ser visto como un enemigo dentro del tránsito, aunque sí consideró fundamental avanzar en un cambio cultural que permita reducir riesgos. “El usuario de motocicleta tiene que respetar, pero nosotros como usuarios de otros vehículos también debemos comprenderlos”, señaló.
El factor humano
Romanello explicó que cerca del 90% de los siniestros responde a errores humanos, lo que vuelve central el rol de la conducta vial.
El crecimiento del parque automotor también aparece como una variable clave. Según detalló, en Santa Fe circulan más de 240.000 vehículos y las motocicletas ya representan el 38% del total, cuando hace apenas cinco años rondaban entre el 23% y el 24%. “Se ha equiparado y eso requiere una atención cuando el parque automotor incrementó”, indicó el entrevistado.
De igual manera, pidió reducir la velocidad y asumir una conducción más responsable sin depender exclusivamente de controles o sanciones. “No tenemos que llegar a colocar reductores de velocidad, cámaras o un inspector en cada esquina para que la gente baje un cambio”, remarcó.
Cambio cultural
Desde Factor Vial aseguran que la problemática debe abordarse de manera integral, con participación del Estado, organizaciones civiles, escuelas, empresas y medios de comunicación. “Tenemos que pensar en ese ser humano. No son estadísticas, es una persona que falta en la casa, una víctima de una familia destrozada”, expresó Romanello.
Por este motivo, señaló que la organización desarrolla tareas de prevención en distintos ámbitos educativos y laborales, con charlas en jardines, escuelas primarias, secundarias y empresas. Aun así, el especialista insistió en que la clave pasa por modificar conductas cotidianas y mejorar la empatía en las calles.
“Tenemos que bajar un cambio, tratar de pensar en el otro. La ciudad de Santa Fe es hermosa y somos solidarios, pero en el tránsito hoy no lo estamos siendo”, reflexionó.
El referente recordó además que solo el fin de semana pasado el Hospital José María Cullen asistió a 11 motociclistas en apenas 48 horas, muchos de ellos con heridas graves.
Finalmente, dejó un mensaje dirigido a toda la ciudadanía: “Las motos, autos y demás tienen repuesto, pero la vida no tiene repuesto. Por eso es muy importante cuidarnos entre todos”.