El tránsito urbano se ha convertido en un escenario cada vez más complejo, donde la tecnología, lejos de ser una aliada, muchas veces se transforma en un factor de riesgo.
El celular al volante mata: una conducta cotidiana que expone a todos
Una simple observación en una esquina transitada de la ciudad de Santa Fe dejó en evidencia una realidad alarmante: más de la mitad de los conductores utilizaban el celular mientras manejaban. Una práctica peligrosa que crece y pone en riesgo vidas a diario.
Bajo esta premisa, una breve pero reveladora observación realizada en la intersección de San Jerónimo e Hipólito Irigoyen, en plena capital santafesina, dejó números que invitan a la reflexión urgente.
Quien suscribe este relevamiento se detuvo a observar el paso de 30 vehículos en una franja horaria habitual. Lo que parecía una simple curiosidad terminó convirtiéndose en una evidencia concreta de una problemática creciente.
De los 30 conductores contabilizados, 18 eran hombres y 12 mujeres. Pero lo verdaderamente preocupante no fue la distribución por género, sino el comportamiento al volante.
De los 18 hombres observados, 8 utilizaban el celular mientras conducían: hablaban por teléfono o miraban la pantalla, manipulando el dispositivo con una mano mientras con la otra intentaban controlar el vehículo.
En el caso de las mujeres, 5 de las 12 conductoras se encontraban en la misma situación, replicando una conducta que, lejos de ser aislada, se presenta como una constante.
En términos generales, 13 de los 30 conductores —casi la mitad— circulaban distraídos por el uso del celular. Un dato frío, concreto, pero que cobra una dimensión alarmante cuando se lo traslada al impacto potencial en la seguridad vial.
Cada uno de esos conductores representa un riesgo latente, no solo para sí mismos, sino también para peatones, ciclistas y otros automovilistas.
Una distracción que puede ser fatal
El uso del celular al volante implica una reducción significativa en la capacidad de reacción. Diversos estudios sostienen que manejar mientras se manipula un teléfono puede ser tan peligroso como conducir bajo los efectos del alcohol.
La vista se aparta del camino, las manos no están completamente en el control del vehículo y la atención se fragmenta. Es, en definitiva, una combinación letal.
Lo más preocupante es la naturalización de esta conducta. Ya no se trata de casos aislados o excepcionales. El celular se ha incorporado como un elemento más en la conducción diaria, como si su uso fuera inevitable o incluso necesario. Mensajes, llamadas, notificaciones o redes sociales se imponen sobre la responsabilidad de manejar con plena atención.
La escena observada en Santa Fe no es ajena a lo que ocurre en otras ciudades del país, ni mucho menos en rutas. Allí, donde las velocidades son mayores, el riesgo se multiplica.
Conductores que sostienen el volante con una mano mientras con la otra revisan el teléfono, sin dimensionar que un segundo de distracción puede desencadenar una tragedia.
Tomar conciencia antes de que sea tarde
Los accidentes de tránsito continúan siendo una de las principales causas de muerte evitables. En este contexto, el uso del celular al volante aparece como un factor determinante que podría reducirse con un simple cambio de hábito. No se trata de una cuestión tecnológica, sino de responsabilidad individual y colectiva.
Las campañas de concientización insisten desde hace años en la importancia de evitar distracciones al conducir. Sin embargo, la realidad demuestra que aún queda un largo camino por recorrer.
La sanción, el control y la educación vial son herramientas necesarias, pero también lo es la decisión personal de priorizar la vida por sobre cualquier mensaje o llamada.
El mensaje es claro y no admite interpretaciones: el celular al volante mata. No es una frase hecha ni una exageración. Es una advertencia basada en hechos concretos, en estadísticas y en experiencias que se repiten a diario en calles y rutas.
Detenerse a observar durante unos minutos alcanza para comprender la magnitud del problema. Pero no alcanza con observar. Es necesario actuar, tomar conciencia y modificar conductas. Porque detrás de cada distracción hay una historia que puede cambiar para siempre.
“Tenelo en cuenta”: un mensaje simple, directo, que debería resonar cada vez que alguien toma el volante. La vida propia y la de los demás depende de ello.