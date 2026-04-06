Cámaras en vivo en 10 ciudades de la provincia de Santa Fe, transmitiendo las 24 horas. El Litoral las integró en un solo canal que rota automáticamente entre ubicaciones y muestra en pantalla el clima de cada localidad, las últimas noticias del sitio y la geolocalización de cada cámara. Está disponible en ellitoral.com/camaras-vivo y en YouTube. Gratis.
Mirá Santa Fe. Ahora. En vivo: cámaras en toda la provincia, las 24 horas
El Litoral puso en marcha un canal de transmisión en vivo con cámaras distribuidas en 10 localidades de la provincia de Santa Fe. Funciona como un canal de TV rotativo: una cámara a la vez, con clima, noticias y ubicación en pantalla. Disponible las 24 horas en ellitoral.com y en YouTube.
La red de cámaras cubre desde la capital provincial hasta localidades del norte, centro y sur: Santa Fe Capital, Rafaela, Sauce Viejo, Monte Vera, Sunchales, San Guillermo, Suardi, Gálvez, San Lorenzo y una cámara sobre el puente Rosario-Victoria con vista desde el río.
La transmisión funciona como un canal unificado: las cámaras rotan automáticamente, mostrando una ubicación a la vez. Sobre la imagen se superponen datos de clima de la localidad, las últimas noticias del sitio y la identificación geográfica de cada cámara. Sin cortes comerciales.
La cobertura apunta a seguir creciendo. Se están gestionando nuevas cámaras en el departamento La Capital y en otras localidades del interior, con el objetivo de ampliar progresivamente la presencia en toda la provincia.
Qué se puede ver
El servicio tiene múltiples usos cotidianos. Permite consultar el estado del tránsito en rutas y accesos como Sauce Viejo o el puente Rosario-Victoria, chequear las condiciones climáticas en cualquier punto de la provincia antes de salir, o seguir el movimiento portuario e industrial en San Lorenzo.
Pero también funciona como algo más simple: una ventana abierta a la provincia. Algo para dejar de fondo en la computadora, en la tele o en el celular. Ver cómo amanece en Rafaela, cómo se mueve la rotonda de Sunchales un martes a la tarde, o cómo se viene una tormenta desde el norte por la cámara de San Guillermo.
Para quienes están lejos, las cámaras tienen un valor particular. Un santafesino en Buenos Aires puede ver cómo está su ciudad. Un sunchalense en el exterior puede asomarse a su ciudad ahora mismo. Cualquiera puede conectarse con Santa Fe desde donde esté, en tiempo real.
Cómo verlo
La transmisión está disponible en ellitoral.com/camaras-vivo y en el canal de YouTube de El Litoral. Se puede ver desde cualquier dispositivo: computadora, celular, tablet o smart TV a través de la app de YouTube.
El Litoral en vivo
El Litoral lleva más de un siglo contando lo que pasa en Santa Fe. Las cámaras en vivo son la extensión natural de esa misión: sumar la imagen en tiempo real a la cobertura periodística que el diario hace todos los días. Cada evento que capten las cámaras — una tormenta, un paso de buque, una acumulación de tránsito, un atardecer sobre el río — se convierte en contenido editorial publicado en el sitio.
El objetivo es que las cámaras se integren al flujo informativo de El Litoral como una fuente más: permanente, visual y en directo.