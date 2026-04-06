Nuevo servicio de El Litoral

Mirá Santa Fe. Ahora. En vivo: cámaras en toda la provincia, las 24 horas

El Litoral puso en marcha un canal de transmisión en vivo con cámaras distribuidas en 10 localidades de la provincia de Santa Fe. Funciona como un canal de TV rotativo: una cámara a la vez, con clima, noticias y ubicación en pantalla. Disponible las 24 horas en ellitoral.com y en YouTube.