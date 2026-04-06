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Números que preocupan

En el primer trimestre del año hubo 27 accidentes y dos víctimas fatales en la Ruta 33

Un informe revela un aumento de siniestros, muertes y vehículos involucrados entre enero y marzo de 2026.

Siniestro fatal en inmediaciones a la localidad de Zavalla. Siniestro fatal en inmediaciones a la localidad de Zavalla.
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Un informe difundido por la organización Construir Hacer encendió una nueva señal de alerta sobre la situación de la Ruta Nacional 33, al registrar un incremento en los siniestros viales durante el primer trimestre de 2026 en comparación con el mismo período del año anterior. Cabe recordar que el análisis de la ONG comprende el tramo que va de Pérez a General Villegas.

De acuerdo a los datos relevados, entre enero y marzo de 2026 se contabilizaron: 27 siniestros viales, 2 víctimas fatales, 12 personas lesionadas y 45 vehículos involucrados.

En contraste, durante el primer trimestre de 2025 los números habían sido considerablemente menores: 20 siniestros viales, una víctima fatal, 2 personas lesionadas y 29 vehículos involucrados

El informe también presenta un análisis acumulado desde 2020 hasta el 31 de marzo de 2026, donde se evidencia la magnitud del problema en uno de los corredores más transitados del sur santafesino: 644 siniestros viales, 80 víctimas fatales, 366 personas lesionadas y 996 vehículos involucrados.

Estos números reflejan una problemática sostenida en el tiempo, con impacto directo en la seguridad vial y la vida cotidiana de quienes transitan la ruta.

Críticas por el estado de la ruta

Desde la organización señalaron que el deterioro de la traza y la falta de mantenimiento son factores determinantes en el aumento de los siniestros.

“El Estado nacional sigue mirando para otro lado. No queremos rutas abandonadas, queremos transitar por rutas seguras”, expresaron en el comunicado.

El reclamo se suma a otras voces de la región que vienen advirtiendo sobre el estado crítico de la Ruta 33, clave para la producción agroindustrial y el transporte en el sur de Santa Fe.

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Un corredor clave con alto tránsito

La Ruta Nacional 33 es uno de los principales ejes de circulación del país, especialmente para el transporte de cargas. Su deterioro no solo impacta en la seguridad vial, sino también en la logística y la economía regional.

El incremento de siniestros en 2026 refuerza la preocupación de vecinos, autoridades locales y organizaciones, que reclaman obras urgentes y un plan de mantenimiento sostenido.

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