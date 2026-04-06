Avanza la repavimentación de 59 kilómetros de las rutas provinciales 23 y 39, más la construcción de una rotonda estratégica. Son obras que fueron solicitadas en más de una oportunidad por el senador Felipe Michlig.
Arrufó: continúa la construcción de la rotonda en el cruce de las Rutas N° 34 y 39
"Estamos haciendo rotondas a lo largo y ancho de la provincia, bien al sur, en Diego de Alvear, y al norte, dos en la tercera vía que conectará Reconquista con Avellaneda”, destacó Seghezzo.
Para mayor información de la rotonda que se está desarrollando en Arrufó, el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Pablo Seghezzo, comentó el estado de los trabajos.
“Hace unas semanas empezamos a construir una de las rotondas más importantes de la provincia, en una intersección que ha tenido innumerables accidentes de tránsito. Vialidad Nacional autorizó la obra y empezamos a trabajar. Para poder intervenir en terrenos federales es vital tener el permiso del ente nacional”.
Rotondas santafesinas
“Esta nueva estructura forma parte del plan de Rotondas Santafesinas. Esta es la primera que estamos haciendo en nuestra gestión que involucra una ruta nacional. Una nueva rotonda reduce los accidentes fatales, impide los choques severos, controla la velocidad en los ingresos y facilita el giro.
Estamos haciendo rotondas a lo largo y ancho de la provincia, bien al sur, en Diego de Alvear, y al norte, dos en la tercera vía que conectará Reconquista con Avellaneda”, destacó Seghezzo.
Cabe destacar que la obra se lleva adelante con distintos frentes de trabajo. Por un lado, en Villa Trinidad, se está trabajando en la reconstrucción de unos 6 kilómetros, donde se realiza un fresado en 25 centímetros, reciclado con cemento, estabilizado y luego dos capas de asfalto. Por otra parte, en Arrufó se están llevando a cabo los primeros movimientos para la construcción de la rotonda.
La intervención está a cargo de la Unión Transitoria de Empresas compuesta por Néstor Julio Guerechet S.A y Laromet S.A, con una inversión netamente provincial que supera los 34.000 millones de pesos.
Así son los desvíos en el cruce de las rutas 34 y 39
Desde la DPV señalaron que, a inicios de febrero, se comenzó a intervenir el cruce de las rutas 34 y 39, con la construcción de la rotonda moderna de 4 ramas, de un diámetro de más de 60 metros, al tiempo que se dispuso una serie de desvíos para ordenar el tránsito.
“Para poder trabajar en la intersección dispusimos de desvíos en el cruce, bien señalizados y delimitados, que estarán activos día y noche mientras estemos en obras, y estimamos que el anillo estará activo unos 6 meses”, informó Sergio Cardozo, subadministrador de Vialidad Provincial (Zona Norte).
En este sentido, Cardozo precisó que “ahora los vehículos no podrán cruzar y deberán girar como si ya estuviese activa la rotonda. Por ejemplo, si venís por la ruta 39 desde San Cristóbal y querés tomar la ruta 34 hacia el sur, tenés que girar alrededor del anillo de desvío para salir a Curupaity”.