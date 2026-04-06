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Plaza principal y Avenida Rivadavia

Avanza la terminación de dos obras urbanas en Tostado

“No se trata sólo de obras sino de transformar las ciudades con una mirada integral, que combine desarrollo urbano, seguridad vial y espacios de calidad para la comunidad”, valoró el ministro Enrico.

”Las tareas, se suman a otras importantes obras que desarrolla el Gobierno Provincial en Tostado", destacó el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico.”Las tareas, se suman a otras importantes obras que desarrolla el Gobierno Provincial en Tostado", destacó el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico.
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Con una inversión que supera los 310 millones de pesos, a través del Programa de Obras Urbanas (POU), el Gobierno de la Provincia junto a la Municipalidad de Tostado ejecutan la renovación integral de la Plaza 25 de Mayo y la pavimentación de avenida Rivadavia.

Estas obras se suman a otros trabajos que ya viene desarrollando la gestión del gobernador Pullaro en materia habitacional, vial, de agua potable y de saneamiento.

Al respecto, el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, destacó que “por un lado, mejoramos la conectividad con un nuevo acceso a la ciudad y, por otro, recuperamos un espacio público central para el encuentro de las familias y los vecinos”.

”Las tareas, se suman a otras importantes obras que desarrolla el Gobierno Provincial en Tostado", destacó el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico.”Las tareas, se suman a otras importantes obras que desarrolla el Gobierno Provincial en Tostado", destacó el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico.

“No se trata sólo de obras sino de transformar las ciudades con una mirada integral, que combine desarrollo urbano, seguridad vial y espacios de calidad para la comunidad”, valoró el ministro Enrico.

Intervenciones

Por un lado, la renovación de la Plaza 25 de Mayo, con una inversión superior a los 140 millones de pesos, contempla la incorporación de nuevos juegos, la construcción de baños públicos, la restauración de la fuente y la puesta en valor del cantero central de la avenida Rivadavia.

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Por otro lado, pero de manera integrada y en simultáneo, se ejecutan 350 metros de pavimento sobre Avenida Rivadavia, desde calle República Argentina hasta la Ruta Provincial Nº 2, consolidando un nuevo acceso a la ciudad y mejorando las condiciones de circulación.

Mejor calidad de vida

En este sentido, el senador por el departamento 9 de Julio, Raúl Gramajo, señaló que “son intervenciones muy importantes para Tostado. La pavimentación de avenida Rivadavia mejora el ingreso y la circulación, mientras que la renovación de la plaza pone en valor un lugar emblemático para todos los vecinos”.

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Y agregó Gramajo: “Son obras que impulsamos desde el Senado, en un trabajo articulado que hemos realizado junto al municipio y al Ministerio de Obras Públicas, que mejoran la vida cotidiana de la gente”.

Finalmente, el intendente de Tostado, Andrés Cagliero, valoró el acompañamiento provincial: “Estamos viendo cómo se concretan obras muy esperadas. Agradecemos al Gobierno de la Provincia por estas inversiones que transforman la ciudad, mejoran la calidad de vida y generan más oportunidades para nuestra comunidad”.

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