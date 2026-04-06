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Colonia Teresa: trabajos finales para la reconstrucción y el refuerzo del puente El Cántaro

Con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad y transitabilidad del transporte de hacienda en la zona rural mejoran la infraestructura y el tablero del puente sobre el Arroyo Saladillo Dulce.

La inversión provincial supera los $ 329 millonesLa inversión provincial supera los $ 329 millones
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El Gobierno Provincial avanza con la última etapa para la finalización de las tareas para la reparación, refuerzo y reconstrucción parcial del puente El Cántaro de la Ruta 56s, que atraviesa el Arroyo Saladillo Dulce, y que tiene por objetivo mejorar las condiciones de seguridad y transitabilidad del transporte de hacienda en la zona rural de Colonia Teresa, en el departamento San Javier.

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En este sentido, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, explicó que “este puente de quebracho y con más de 100 años de vida, ubicado el corazón productivo del departamento San Javier, necesitaba un refuerzo de su estructura".

"Se encontraba en condiciones muy peligrosas para quienes lo cruzan a diario. Lo estamos reconstruyendo, modificando su infraestructura y reemplazando la madera por hormigón”.

La inversión provincial supera los $ 329. millonesLa inversión provincial supera los $ 329 millones

“Esta obra estratégica para la circulación de la producción ganadera de la zona ya alcanzó un 80 %”, informó el ministro Enrico. La inversión provincial supera los 329 millones de pesos y se espera que el puente esté terminado para mayo.

Trabajo coordinado

Desde la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) precisaron que la obra se realiza mediante un convenio firmado con la comuna de Colonia Teresa, en el marco del Programa de Obras Especiales que la DPV realiza con municipios y comunas de toda la provincia.

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En cuanto al desarrollo de los trabajos, el administrador general de DPV, Pablo Seghezzo, detalló que primero construimos un dique seco y desvíos para el tránsito, para poder trabajar cómodos y sin demoras.

La inversión provincial supera los $ 329. millonesLa inversión provincial supera los $ 329 millones

"Actualmente el refuerzo de todas las pilas con perfiles metálicos y dados de hormigón está completo y se avanza en colocación del nuevo tablero de placas de hormigón armado, que reemplazan las viejas tablas de madera”.

“Una vez completadas las tareas de construcción de terraplenes y demolición de las partes más dañadas de la estructura, realizamos la construcción de cabezales de hormigón en las bases, la reparación estructural con perfiles metálicos y el cambio total del tablero. Ahora también estamos terminando de acondicionar los cabezales y taludes de ingreso al puente”, contó el titular de Vialidad Provincial.

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