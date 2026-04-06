Con un avance cercano al 40 % y el objetivo de atender una demanda histórica de la comunidad educativa de Pueblo Andino, en el departamento Iriondo, comenzaron los trabajos para construir el nuevo edificio de la Escuela Secundaria N° 386 “Julio Maiztegui”.
Reactivan la construcción del nuevo edificio para la Escuela "Julio Maiztegui"
La construcción del nuevo establecimiento permitirá resolver una necesidad que arrastra la comunidad educativa desde hace años, porque la escuela funciona actualmente en instalaciones prestadas que resultan insuficientes para la matrícula existente.
Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, recordó que “los santafesinos estamos haciendo una inversión superior a los 2.700 millones de pesos”.
Actualmente, la empresa Capaze SRL está desarrollando tareas para la ejecución de la estructura de hormigón en el sector de galerías, mampostería y aplicación de revoques y contrapisos de las futuras aulas.
Un edificio propio, una demanda histórica
La construcción del nuevo establecimiento permitirá resolver una necesidad que arrastra la comunidad educativa desde hace años, porque la escuela funciona actualmente en instalaciones prestadas que resultan insuficientes para la matrícula existente.
En este sentido, el senador por el departamento Iriondo, Hugo Rasetto, expresó que “hace unos meses que tenemos una alegría inmensa por ver a los obreros trabajando de nuevo en esta obra que estaba abandonada por Nación desde 2023.
“Pueblo Andino es una localidad con una tasa de crecimiento de las más elevadas de la provincia y late con una fuerza increíble; por eso, este avance no es sólo infraestructura, es la base necesaria para acompañar el empuje y el futuro de cada familia que elige nuestro departamento para proyectar su vida”, remarcó Rasetto.
En cuanto al nuevo edificio escolar, fue proyectado para mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje, incorporando espacios educativos adecuados para el nivel secundario, con una superficie a construir de 1072,72 m² cubiertos y 295,3 m² semicubiertos.
La escuela tendrá 5 aulas, centro de recursos multimediales, taller multipropósito, SUM complementado con una cantina y un playón deportivo destinado para la educación física y el esparcimiento.
Además, el establecimiento tendrá un área administrativa y docente compuesta por secretaría, dirección, vicedirección, office, sala docente con espacios de guardado, cooperadora y sanitarios.
Antecedente
La reactivación de esta obra se inscribe en una política del Gobierno Provincial orientada a fortalecer la infraestructura educativa en todo el territorio santafesino.
Cabe recordar que, en febrero pasado, la gestión provincial inauguró la Escuela “Ricardo Torres Blanco” de Venado Tuerto y finalizó obras en la escuela “Gregoria Matorras” de Esperanza.