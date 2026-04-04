El Gobierno de la Provincia informó que continúa vigente el corte total de circulación sobre la Ruta Nacional 34, a la altura de la localidad de Lehmann, debido al colapso de una alcantarilla.
Desvíos obligatorios en la RN 34 por el colapso de una alcantarilla en Lehmann
La APSV mantiene interrumpida la circulación en ese tramo por el riesgo estructural que presenta la calzada. Se dispusieron corredores alternativos señalizados y un operativo de control.
Según se detalló, la estructura presenta un estado crítico, con derrumbe parcial de sus paredes de soporte y rajaduras de gran magnitud, lo que implica un riesgo extremo para la circulación vehicular. Ante esta situación, se decidió interrumpir completamente el tránsito en el sector afectado.
Si bien se trata de una ruta de jurisdicción nacional, la Provincia dispuso de manera inmediata un conjunto de medidas preventivas, que incluyen el corte total, la señalización y la implementación de desvíos, con el objetivo de garantizar la seguridad vial y evitar consecuencias mayores.
En paralelo, se indicó que las tareas de intervención estructural por parte del organismo nacional competente y del concesionario vial no comenzarían antes del lunes.
Desvíos habilitados
Se establecieron dos corredores alternativos pavimentados, habilitados para la circulación en ambos sentidos (Rafaela–Sunchales y Sunchales–Rafaela):
Primer recorrido: desde la RN 34 tomar la RP 70 hasta Nuevo Torino; luego continuar por la RP 10 en dirección a Felicia; seguir por la RP 62 y retomar la RN 34 a la altura de Ataliva.
Segundo recorrido: desde la RN 34 tomar la RP 70 hasta su intersección con la RP 22, a la altura de Coronel Fraga; continuar hacia el norte hasta Eusebia; tomar la RP 280-S y acceder a Sunchales o retomar la RN 34 en sentido inverso.
Operativo de tránsito
Se implementó un operativo de desvíos y cobertura con presencia de personal y móviles en puntos estratégicos. En la zona del Monasterio, sobre la RN 34, se realiza el desvío del tránsito en sentido sur-norte con cobertura del corredor vial y apoyo de la Unidad V.
En la intersección de la RN 34 y la RP 13, el tránsito norte-sur se redirige hacia esta última, con presencia de personal de la UOR 2. En tanto, en la rotonda de Ataliva se efectúa el redireccionamiento hacia la RP 62, con cobertura operativa permanente.
Recomendaciones
Las autoridades solicitaron a los conductores respetar estrictamente los desvíos establecidos y las indicaciones del personal en ruta.
Asimismo, se recomienda no utilizar caminos rurales o secundarios, ya que presentan tramos de tierra, curvas pronunciadas, sectores angostos y múltiples derivaciones, lo que incrementa significativamente el riesgo de siniestros viales.