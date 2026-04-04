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Sosa se reunió con dirigentes del Club Huracán tras el proceso electoral

“Siempre colaborando y acompañando el crecimiento de nuestras instituciones deportivas, con la convicción de que la práctica del deporte mejora y protege el desarrollo de nuestros jóvenes”, expresó el senador, poniendo en valor el rol social que cumplen estas entidades en la comunidad.

El legislador les expresó una vez más que “desde el comienzo de mi gestión presté atención especial, entre otras cosas, al deporte del departamento Vera”.El legislador les expresó una vez más que “desde el comienzo de mi gestión presté atención especial, entre otras cosas, al deporte del departamento Vera”.
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En un gesto de reconocimiento institucional, el senador Osvaldo Sosa recibió en la sede del Senado a Lucas Beca y Beto Álvarez, protagonistas de la reciente contienda electoral en el Club Huracán de Vera.

Durante el encuentro, el legislador felicitó a ambos por la organización del comicio, destacando el normal desarrollo de la jornada y el compromiso demostrado.

El deporte como eje de gestión

En el marco de la reunión, Sosa reafirmó su acompañamiento al deporte en el departamento Vera, subrayando que desde el inicio de su gestión ha brindado especial atención al fortalecimiento de los clubes.

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“Siempre colaborando y acompañando el crecimiento de nuestras instituciones deportivas, con la convicción de que la práctica del deporte mejora y protege el desarrollo de nuestros jóvenes”, expresó el senador, poniendo en valor el rol social que cumplen estas entidades en la comunidad.

El legislador también destacó la importancia de las elecciones como pilar fundamental de la vida democrática. En ese sentido, remarcó que este tipo de procesos fortalecen la participación ciudadana y el pluralismo institucional.

Según indicó, cada propuesta, intercambio y esfuerzo realizado durante la campaña contribuye a enriquecer la vida institucional de los clubes, consolidando espacios donde los socios tienen la posibilidad de decidir y construir colectivamente el futuro de sus instituciones.

Reconocimiento al compromiso y la convivencia democrática

Más allá de los resultados, Sosa valoró la vocación de servicio, la responsabilidad asumida y el espíritu cívico de quienes participaron en la contienda. Asimismo, resaltó el clima de respeto y tolerancia que caracterizó todo el proceso electoral.

“Que este camino recorrido sea una base sólida para seguir construyendo consensos y trabajando en favor del bien común”, concluyó.

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El encuentro se desarrolló en un ámbito distendido y cordial, en línea con una campaña que reflejó madurez institucional y donde, en definitiva, fueron los socios quienes ejercieron su derecho a elegir democráticamente.

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