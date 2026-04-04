Vera

Sosa se reunió con dirigentes del Club Huracán tras el proceso electoral

“Siempre colaborando y acompañando el crecimiento de nuestras instituciones deportivas, con la convicción de que la práctica del deporte mejora y protege el desarrollo de nuestros jóvenes”, expresó el senador, poniendo en valor el rol social que cumplen estas entidades en la comunidad.