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Vera rindió homenaje a los caídos en Malvinas en una jornada de memoria y reflexión

La ceremonia incluyó una invocación religiosa a cargo del diácono Horacio González, seguida por la colocación de una ofrenda floral al pie del monolito en memoria de los caídos.

Vera rindió homenaje a los héroes de Malvinas.Vera rindió homenaje a los héroes de Malvinas.
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En un clima cargado de respeto y profunda emoción, la ciudad de Vera conmemoró a los caídos en la Guerra de Malvinas con un acto realizado en la plazoleta que lleva su nombre.

La ceremonia fue encabezada por la intendente Paula Mitre y estuvo atravesada por una consigna clara: reafirmar la convicción de que la soberanía sobre las Islas Malvinas no es un anhelo imposible, sino una causa vigente en la memoria colectiva.

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El acto contó con la presencia del presidente del Concejo Municipal, Javier Barbona, junto a ediles; miembros del gabinete local; el diputado provincial Sergio Rojas; el subjefe de la Unidad Regional XIX, Jorge Miguel Ferreyra; y los excombatientes Ramón Oliva y Nicolás Martínez. También participaron familiares de José Ramírez y Alcides Gómez, representantes de instituciones y delegaciones escolares, que aportaron un marco de solemnidad y compromiso generacional.

Un homenaje cargado de simbolismo

La ceremonia incluyó una invocación religiosa a cargo del diácono Horacio González, seguida por la colocación de una ofrenda floral al pie del monolito en memoria de los caídos.

Vera rindió homenaje a los héroes de Malvinas.Vera rindió homenaje a los héroes de Malvinas.

La Banda de Música de la Ciudad de Vera acompañó con sus interpretaciones tanto el Himno Nacional Argentino como los distintos momentos del acto, reforzando el tono emotivo de la jornada.

Las palabras alusivas estuvieron a cargo de la secretaria de Desarrollo Humano, Jorgelina Velázquez, quien destacó la importancia de honrar no solo a quienes murieron en combate, sino también a los que fallecieron en la posguerra y a sus familias, custodias de la memoria de la gesta.

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En su mensaje, remarcó que los héroes de Malvinas dejan una enseñanza profunda: la construcción de una nación basada en el amor por la tierra, el esfuerzo y la solidaridad. También subrayó la necesidad de afrontar los desafíos tanto individuales como colectivos con compromiso, con la certeza de que el deber cumplido es el mayor legado.

Memoria viva en la comunidad

“Los verenses hoy y siempre recordamos a nuestros héroes de Malvinas desde lo más profundo de nuestros corazones”, expresó Velázquez en el cierre de su discurso, reafirmando el orgullo de la comunidad y el compromiso de trabajar unidos para honrar su legado.

El acto concluyó con la interpretación de la Marcha de las Malvinas y la desconcentración de las delegaciones escolares, cuyos abanderados aportaron un cierre cargado de simbolismo y respeto.

Vera rindió homenaje a los héroes de Malvinas.Vera rindió homenaje a los héroes de Malvinas.

De este modo, Vera renovó su homenaje y mantuvo viva la memoria de quienes defendieron la soberanía nacional, reafirmando que la causa Malvinas continúa presente en cada rincón de la comunidad.

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