La escuela Primaria para Jóvenes y Adultos 2545 “José Hernández”, ubicada en Blas Parera 7664 de la ciudad de Santa Fe, fue sede este martes por la tarde de una charla de formación y clínica de conducción segura de motos que organizó el Concejo Municipal.
Más de 200 jóvenes se capacitaron en conducción segura de motos
La charla fue organizada por el Concejo Municipal de Santa Fe, con el apoyo de la APSV y la ONG Factor Vial. “Apuntamos al cambio de conducta”, recalcó Checho Basile.
Hacia allí se acercaron más de 200 jóvenes, alumnos del establecimiento anfitrión, pero también del EEMPA 1331 Cabaña Leiva, del EEMPA 1157 y de la escuela N°19 Juan de Garay. Como sede, se escogió una institución del norte porque la iniciativa prioriza ese sector de la ciudad donde se registra la mayor cantidad de siniestros viales en motovehículos.
El encuentro tuvo por objetivo fortalecer el conocimiento y las habilidades de los conductores de motovehículos, así como también promover el cumplimiento de las normas de tránsito y las regulaciones de seguridad vial. Durante la jornada, la Agencia Provincial de Seguridad Vial y el Concejo Municipal donaron ochenta cascos de protección a los participantes.
Por una buena convivencia en la calle
Rafael Rodríguez y Mauro Derma, instructores y capacitadores de la APSV, y Alejandro Ferreyra, integrante de la ONG Factor Vial, fueron los responsables de brindar la capacitación.
Carlos Torres, director de la APSV, expresó: “Estamos agradecidos con el presidente del Concejo Municipal, Checho Basile, con los concejales, con la ONG Factor Vial y con la Municipalidad por permitirnos estar acá, en esta escuela del norte de la ciudad, ubicada en una avenida tan emblemática como Blas Parera que lamentablemente tantas víctimas se ha llevado por la inseguridad vial”.
Y agregó: “La jornada comenzó con la clínica y ahora sigue con esta charla para los alumnos. Es importante entender el esfuerzo que ellos hacen para completar la escuela primaria y muchos de ellos se trasladan en motos entonces es fundamental trabajar el tema de la concientización para que sepan cómo cuidarse ellos y cómo cuidar a su familia y amigos. Estamos muy contentos, no es la primera vez que hacemos esto ni será la última”.
“Todos creemos que somos eternos, que nunca nos va a pasar, sin embargo el 85% de los siniestros viales los causamos nosotros mismos, los que conducimos: por errores, por distracciones, por consumir alcohol. Todo eso lo recalcamos en las clínicas y es importante que lo tomemos en serio porque cuando tenemos un siniestro vial ya nada vuelve a ser como antes, ya nada nos devuelve lo que perdimos y es muy importante que lleguemos a tiempo”, culminó Torres.
Por su parte, el presidente del Concejo Municipal, Sergio “Checho” Basile expresó: “Nosotros apuntamos a un cambio de conducta, necesitamos que el vecino entienda que cuando maneja un motovehículo lo que lleva es su vida. La capacitación para alumnos de la escuela genera un valor agregado que necesitamos para tomar conciencia, prevenir y sobre todo para orientar esa conducta a una buena convivencia social que, justamente, se da en la calle y así pensar todos juntos una ciudad más ordenada”.
Por último, Alejandro Ferreyra, presidente de Factor Vial celebró la realización de este tipo de actividades: “Estamos convencidos de que desde la educación se va a producir el cambio que necesitamos”.
“En ese descuido o esa distracción es cuando pasan las cosas y ahí es donde radica la importancia de la toma de decisiones en el espacio público. Con una lectura empática del espacio vamos a conseguir disminuir los siniestros viales”.
Y concluyó: “Un siniestro vial llega de repente, inesperadamente y produce un impacto no sólo emocional sino también económico”.