Existe una ordenanza en la ciudad capital que tiene más de medio siglo, 51 años para ser exactos. Aún está vigente pero, y es más que obvio decirlo, ha quedado totalmente desfasada y anacrónica en razón a los profundos cambios urbanísticos y territoriales que ha sufrido la capital provincial en tanto tiempo.
Actualizaron el ancho de calles santafesinas que habían quedado "atrapadas" en la década del '70
Una vieja ordenanza disponía, por ejemplo, ampliar a 25 metros la calle Lamadrid: esto se derogó. Con una actualización, buscan generar previsibilidad y agilizar trámites administrativos para reformas edilicias.
Dicha norma es la N° 7.023, sancionada el 25 de junio de 1975, y es conocida como el "Esquema Vial" de Santa Fe capital. Básicamente, establece los anchos de muchas de las principales calles y arterías. Ha sido sujeta a varias modificaciones y actualizaciones.
Muchos de esos anchos de calles no se condicen, como se dijo, con las actuales transformaciones socio-urbanas, que implican una explosión demográfica, el crecimiento expansivo de la construcción de edificios en altura y viviendas unipersonales, más un parque automotor (autos, motos, colectivos, etcétera) saturado.
La modificación
Por el tiempo transcurrido "se requiere una revisión normativa, ya que la ciudad ha cambiado sustancialmente su fisonomía. Las condiciones de movilidad urbana han virado de tal forma que se han revalorizado los medios de movilidad y de transporte público por encima de aquellos de movilidad particular", agrega.
Lo que hizo el Concejo de Santa Fe fue poner un manto de sensatez entre aquella anacrónica -y acaso extemporánea- norma y las antes aludidas transformaciones urbanas. Así, con una nueva ordenanza modificatoria, se establecieron nuevas pautas para anchos de calles, ajustadas a la actualidad.
Existen 64 parcelas frentistas afectadas pertenecientes al distrito R2a (según el ROU, son zonas residenciales como Candioti y microcentro, de densidad media) donde "sólo se han materializado doce retiros (adecuaciones de calles), apenas un 19 % a lo largo de los 51 años de la normativa", dicen los argumentos.
¿Cuál es el cambio clave? La vieja norma establecía que en Lamadrid, desde Bv. Pellegrini a Roque Sáenz Peña y Buenos Aires (ahora hasta calle Mendoza), el ancho de calle debía ser de 25 metros desde línea de edificación este hacia el oeste. Ahora quedó sin efecto ese ensanche en Lamadrid, entre otros cambios.
Por otro lado, en un sector del tramo entre calles Mendoza y Primera Junta, se redujo el ancho de arteria de 28,77 metros a 27,40 metros, tomando como puntos de referencia las líneas de edificación municipal, entre otras modificaciones.
En el recinto
El autor de esta ordenanza modificatoria fue Lucas Simoniello (interbloque oficialista "Unidos").
El concejal radical explicó que estos cambios tienen relación con "facilitar la vida de los vecinos que viven en determinadas intersecciones, las cuales quedaron atrapadas por un esquema vial de la década de los años '70, que priorizaba el transporte pura y exclusivamente automotor".
También valoró que se haya derogado la afectación del ensanche de 25 metros de Lamadrid, entre Bv. Pellegrini y Mendoza. "Son 64 lotes que se suman a la desafectación que hicimos de 300 lotes en Llerena, de 57 en Marcial Candioti, de casi 70 en calle Iturraspe", entre muchos otros.
La ordenanza de la década del '70 establecía que las calles debían ser más amplias, no las veredas ("yo estoy muy a favor de que las veredas sean más amplias", aclaró el edil). "Pero que las calles sean más anchas le imposibilitan a los vecinos hacer reformas edilicias o habilitar un comercio", contextualizó.
"En definitiva, estamos corriendo (hacia el presente) una disposición (del pasado) que no hacía más que perturbar la vida a los vecinos", adujo luego.
"Imaginemos lo que implicaría para Santa Fe 'correr' absolutamente todas las calzadas (siguiendo los alcances de la vieja ordenanza del año 1975), teniendo en cuenta los desagües y toda la infraestructura existente, más las reubicación de todas esas familias que viven en ese sector. Es totalmente imposible", graficó.
"Nos queda mucho por trabajar en calle Mendoza; también en 9 de Julio, es cierto. De todos modos, esto es un gran avance. Hubo un informe técnico favorable del Ejecutivo Municipal, por el cual estamos desafectando el ensanche de calle Lamadrid, entre Mendoza y Bv. Pellegrini", cerró Simoniello.
Antecedente inmediato
En agosto de 2023, El Concejo determinó nuevos anchos de calles en distintos tramos de las calles Iturraspe (vereda norte) entre Facundo Zuviría y Pedro Vittori; Marcial Candioti, entre Iturraspe y Bv. Gálvez; Llerena (vereda norte) entre Alte. Brown y Vélez Sarsfield, y Lavaisse entre Dorrego y Juan Díaz de Solís.