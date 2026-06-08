Para muchas familias de la ciudad capital, se ha vuelto "cuesta arriba" cumplir con las obligaciones tributarias municipales. En el actual contexto económico, el pago de las contribuciones (como la TGI y el Drei, que debe abonar toda actividad productiva), no queda afuera de los "recortes" domésticos para llegar a fin de mes.
Plantean un plan de alivio fiscal para deudores de TGI, Drei y otros tributos: en qué consiste
Es una factibilidad ingresada en el Concejo. Abarcaría a contribuyentes como grupos familiares, pymes e instituciones sin fines de lucro. Segmentación, tipo de financiamiento y tasas de interés, las claves.
En este marco, figura entre los expedientes del Concejo de Santa Fe capital un proyecto de comunicación donde se le solicita al Ejecutivo que evalúe -con un estudio de factibilidad técnica y económica- la implementación de un Programa de Alivio Fiscal para deudas de Tasas, Derechos y Contribuciones Municipales.
Este plan abarcaría las deudas vigentes de acuerdo a las Ordenanzas Tributarias Anuales (N° 13.007 y 13.095), "siendo aquellas las devengadas hasta el mes de diciembre de 2025 inclusive", plantea la iniciativa.
¿Quiénes podrían acceder a este alivio fiscal de carácter municipal? Familias, pequeñas y medianas empresas e instituciones sin fines de lucro (vinculadas a la salud, discapacidad, deporte comunitario, personas mayores, mujeres y disidencias, educación, cultura y prácticas laborales).
Segmentación
A partir de la segmentación de estos grupos de deudores, el proyecto enfatiza en la implementación de una "diferenciación significativa" sobre la cantidad de cuotas de financiamiento y en las tasas de interés (en este aspecto, se deben distinguir entre intereses resarcitorios y punitorios).
Asimismo, la modalidad de solicitud del beneficio y su posterior pago "deberán ser completamente virtuales, a través de los canales oficiales del Ejecutivo Municipal", aduce luego.
Finalmente, en un plazo no mayor a 30 días, "el Ejecutivo Municipal deberá informar al Concejo el resultado de los estudios de factibilidad y, en caso de resultar factibles, el cronograma previsto para su implementación", plantea la iniciativa.
Fundamentos
Los autores son Jorgelina Mudallel y Jorge Fernández (Bloque PJ). En las argumentaciones del proyecto, los legisladores coinciden en que el proyecto se asienta en los resultados mensuales de recaudación y su comparación interanual, tanto de recursos propios como de la coparticipación nacional y provincial.
"Los recursos de origen nacional crecieron nominalmente entre abril de 2025 y abril de 2026 sólo un 26,61%, frente a una inflación del 32,4% (Indec) en el mismo periodo. En el caso de la coparticipación provincial de Ingresos Brutos, la variación nominal interanual arroja un crecimiento del 23,89% para abril", sostienen.
Asimismo, el principal recurso propio del Estado municipal, que es el Derecho de Registro e Inspección (Drei), representa el 56% de la recaudación municipal; y además "registró un crecimiento interanual de apenas el 22,25%".
Los concejales entienden que la caída de recursos "se debe principalmente a los bajos niveles de actividad económica y consumo interno". Es por esto que consideran necesario "mejorar las condiciones de regularización para los contribuyentes locales".
"El objetivo es doble: por un lado, permitir que los vecinos y empresas mejoren su perfil de endeudamiento a un bajo costo y, por otro, captar nuevos recursos necesarios para el funcionamiento del municipio", aducen Mudallel y Fernández.
Por último, sostienen que el programa planteado "va en sintonía con las disposiciones del Ejecutivo Provincial, que ha implementado su propio programa de Alivio Fiscal para deudas provinciales".
"Entendemos que dicha medida beneficiará indirectamente al Ejecutivo local mediante una mejora en la coparticipación", pero para eso es el propio gobierno municipal el que, primero, "debe realizar esfuerzos concurrentes en la misma dirección", concluyen.
Ejercicio actual
La Tasa General de Inmuebles (TGI) y el Derecho de Registro e Inspección (Drei) son los tributos por los que el municipio capitalino más recursos genuinos recaudará, como informó oportunamente El Litoral.
En el Presupuesto Municipal 2026 -es decir, el ejercicio fiscal vigente-, por Drei se proyectó recauda el 31,87% del total presupuestario ($69.585.224.341); y por TGI el 9,13% ($19.934.389.225). La recaudación sólo por esos dos impuestos municipales representan el 41% de los ingresos genuinos.