La Municipalidad de Santa Fe llamó a concurso de precios -presentación de ofertas económicas- para comprar alimentos en el marco del programa provincial “Santa Fe Nutre”. Será el 1° de junio próximo: se trata de huevos, carne y demás productos con valor nutricional para completar 336 bolsones completos con comida.
Con el programa "Santa Fe Nutre", apuntalan la asistencia alimentaria en la ciudad capital
El municipio proyecta adquirir alimentos para completar unos 330 bolsones, que contienen huevos, carne y otros productos nutritivos. Esto es posible por transferencias económicas que hace la Provincia a los gobiernos locales.
Cabe recordar que el programa “Santa Fe Nutre” es impulsado por la actual administración provincial, y busca dar respuesta “a la vulnerabilidad alimentaria a través de un enfoque integral que combina la provisión de alimentos con iniciativas de soberanía y educación alimentaria”.
“Santa Fe Nutre” depende del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, y cuenta con tres líneas de acción: la primera, con transferencias económicas a través de tarjetas de débito especial a personas en situación de vulnerabilidad y riesgo de inseguridad alimentaria que no reciben otra prestación social.
La segunda, transferencias a organizaciones sociales que prestan servicios alimentarios a la población en situación de vulnerabilidad social; y la tercera, por transferencias dinerarias mensuales a municipios y comunas de la bota santafesina. Con esos fondos se compran alimentos destinados a familias con niños entre 2 y 18 años.
Especificaciones
De acuerdo a las especificaciones técnicas de la compulsa de precios, se proyectan adquirir los productos necesarios para completar, como se dijo, 336 bolsones alimentarios.
Dichos bolsones “estarán compuestos por 1 kilo de carne de cerdo, que puede ser nalga, bola de lomo, jamón cuadrado, cuadril o bondiola (no podrán poseer un porcentaje de desecho mayor al 5%), y una docena de huevos frescos de gallina”, dicen las especificaciones técnicas del concurso.
El 11 de mayo pasado, se realizó otra compulsa de precios para adquirir verduras y frutas para esos 336 bolsones. En concreto, el municipio compró 2 kilos de papa y dos de cebolla: un kilo de zanahoria, otro de zapallitos; y la misma cantidad por manzanas, naranjas y mandarinas.
“Los bolsones deberán estar envasados en bolsas plásticas transparentes de primer uso resistentes a la descarga. Cada producto alimenticio deberá cumplir con la reglamentación, como el Código Alimentario Argentino y el Código Bromatológico de Santa Fe. Las ofertas deberán presentarse por bolsón (con el costo unitario y total).
Un contexto difícil
A finales de abril último, la vocera provincial, Virginia Coudannes, expresó que la situación social en la Argentina “también impacta con fuerza en Santa Fe”, y aseguró que la provincia “viene reforzando la asistencia en distintas áreas sensibles”.
Luego detalló que creció un 30% la demanda en comedores y también “aumentó la necesidad de acompañamiento alimentario en escuelas y centros de salud”. La funcionaria remarcó que el gobierno provincial “incrementó en un 20% las partidas para ayuda alimentaria” a través del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano.
“En el sistema educativo ya se sostienen más de 460 mil raciones de copa de leche y más de 178 mil en comedores escolares para acompañar a las familias santafesinas en un contexto difícil”, adujo luego.
Según Coudannes, el eje de esta política es “responder con presencia del Estado frente a una demanda social que sigue en aumento". El mensaje oficial enfatizó que la provincia busca sostener tanto la asistencia alimentaria como el acceso al sistema público en un momento de alta presión económica.
Fondo
A nivel local, en marzo de 2024 el Concejo de Santa Fe aprobó por ordenanza un Registro de Comedores y Merenderos Comunitarios de la ciudad, con un fondo específico para asistencia alimentaria.
“Dicho fondo se constituye con un porcentaje de recaudación que represente una alícuota equivalente al tres por mil de la base imponible en concepto de Drei que deben tributar bancos y empresas sometidas al régimen de entidades financieras no bancarias. Son unos 500 millones de pesos anuales para asistir la crisis social”, contaba este diario.
Para acceder a este beneficio -que busca dar respuesta a la falta de acceso a una alimentación básica por parte de los sectores más vulnerables-, los comedores y merenderos comunitarios deben completar una serie de requisitos, como poseer personería jurídica al día y acreditar un mínimo de seis meses de actividad de asistencia social.
Tras estar formalmente en el registro, el municipio debe hacer las transferencias que indica la ordenanza en cuestión (N° 12.937) a esos comedores y merenderos comunitarios de la ciudad de Santa Fe.
Según consta en el sitio web del municipio (los últimos datos hasta octubre de 2025), el monto total para transferencias acumulado al referido mes del año pasado 2025 fue de $618,7 millones.
“De enero a octubre de 2025, se otorgaron a los beneficiarios la suma de $467,9 millones (más otras dos entregas por $121.572.624)”. Asimismo, “se fueron realizando entregas de equipamiento e insumos a instituciones, según las necesidades relevadas de cada una de ellas”, dice la información oficial del municipio.