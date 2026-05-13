Una ONG santafesina busca reunir 100 bicis para que los alumnos del Chaco lleguen a sus escuelas

Mirá también

Mica, la "niña de oro" del ajedrez argentino, es de Santa Fe: salió campeona nacional en su categoría

Los jóvenes de Tierra Latente también ayudan en las huertas de las familias. Foto: Archivo

Mirá también

A los "revienta redes", con cariño: crean una distinción para goleadores de la Liga Santafesina de Fútbol

Mirá también

De ovillos y agujas: ese paciente arte de las tejedoras está otra vez presente en Santa Fe

La educación de los niños en Chaco está atada a su subsistencia, por los comedores. Foto: Archivo

Mirá también

Inundación 2003: en el caos y con los teléfonos caídos, cómo fue el rol de los radioaficionados