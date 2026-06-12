Con motivo del feriado nacional del 17 de junio, que conmemora el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes y fue trasladado al lunes 15, la Municipalidad de Santa Fe comunica los horarios de los servicios de recolección de residuos, Cementerio, entre otros.
Cómo funcionarán los servicios municipales de Santa Fe este lunes feriado
La Municipalidad de la ciudad de Santa Fe dio a conocer cómo funcionarán las distintas dependencias y servicios públicos durante el feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.
No habrá atención al público en el Palacio Municipal (Salta 2951), ni en las oficinas de Distrito distribuidas en la ciudad. La actividad administrativa se retomará con normalidad el martes 16.
No obstante, el Sistema de Atención al Ciudadano (SAC) funcionará con normalidad a través de la línea gratuita 0800 777 5000, canal que permite realizar consultas, reclamos y solicitudes vinculadas a distintos servicios municipales.
Recolección de residuos
Las empresas contratadas para la recolección de residuos Cliba y Urbafe, prestarán el servicio con normalidad en toda la ciudad durante el día lunes, en los horarios establecidos y en su modalidad habitual. Vale recordar, que el lunes corresponde sacar los residuos secos.
En tanto, los Eco Puntos, Todavía Sirve y la Estación Verde de Colastiné permanecerán cerrados.
Colectivos y Las Bicis
En cuanto al transporte público de pasajeros por colectivos funcionará con la frecuencia habitual de los días domingos. Por otra parte, el Sistema de Bicicletas Públicas, “Las Bicis”, podrá utilizarse en forma habitual de 6:30 a 21:00.
Cementerio
En la necrópolis local el horario de visitas será de 7:15 a 12:00 y de 15:00 a 18:30. Mientras que las inhumaciones serán de 7:15 a 11:30.
IMUSA
Las tres sedes del Instituto Municipal de Salud Animal (IMUSA) permanecerán cerradas.
Tribunal de Faltas
Atenderá en sus oficinas ubicadas en San Luis 3078 de 8 a 16. Mientras que el Corralón Municipal contará con guardias mínimas.
Mercado Norte
El paseo ubicado en Santiago del Estero 3166 abrirá sus puertas el lunes 15 de 9 a 13. Retomará su actividad normal el martes 16, en el horario de 9 a 12:30 y de 16:30 a 20:30.
Centros de informes turísticos
En lo que respecta a las oficinas de informes de la Subsecretaría de Turismo, funcionarán con el siguiente cronograma de horarios.
- CIT Terminal de Ómnibus, (Belgrano 2910), de 11 a 17.
- El CIT del Dique I ubicado en el Shopping Puerto Santa Fe y el CIT del casco sur, no brindarán atención al público.