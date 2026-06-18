San Lorenzo volverá a convertirse en uno de los principales puntos de encuentro del país para conmemorar el Día de la Bandera. La jornada se desarrollará en el Campo de la Gloria, sitio emblemático de la historia nacional, donde miles de personas podrán disfrutar de una propuesta que combina tradición, cultura y entretenimiento para toda la familia.
El Campo de la Gloria será escenario de una multitudinaria celebración del 20 de Junio
La ciudad de San Lorenzo se prepara para vivir una nueva edición de los festejos por el Día de la Bandera con una amplia propuesta cultural y recreativa en el histórico Campo de la Gloria. El próximo sábado 20 de junio habrá acto oficial, concurso de asadores, espectáculos musicales, talleres para niños, ferias y el cierre estelar de Litto Nebbia, una de las figuras más emblemáticas de la música argentina.
La programación comenzará a las 7 de la mañana con el 2° Concurso de Asadores “Héroes de Malvinas”, una iniciativa que en sus ediciones anteriores logró una importante convocatoria. Posteriormente, a las 10.30, se llevará a cabo el acto oficial en homenaje al general Manuel Belgrano y a la bandera argentina.
Actividades para toda la familia durante toda la jornada
A partir de las 11 y hasta las 16 horas se desarrollarán talleres destinados a niños y niñas, mientras que durante todo el día funcionarán espacios de tatuadores, una feria gastronómica y una feria de emprendedores y artesanos.
Además, los Veteranos de Malvinas ofrecerán porciones de asado para la venta, sumando un atractivo más a una celebración que busca reunir a vecinos y visitantes en torno a las tradiciones argentinas.
La propuesta apunta a integrar actividades recreativas, culturales y gastronómicas para públicos de todas las edades, fortaleciendo el carácter comunitario de la fecha patria.
Litto Nebbia será el encargado del gran cierre
La música tendrá un lugar destacado a lo largo de toda la jornada. El escenario recibirá a artistas locales como La Música Nuestro Oasis, Tato Deotti, Ana Ibaldi, Zono Rebel y La Don Gato, quienes aportarán diferentes estilos y propuestas artísticas.
El momento más esperado llegará a las 16 horas con la presentación de Litto Nebbia, referente indiscutido de la música popular argentina y uno de los pioneros del rock nacional. Su actuación pondrá el broche de oro a una jornada que buscará rendir homenaje a la bandera argentina a través de la cultura, la identidad y el encuentro comunitario.
Con esta propuesta, San Lorenzo reafirma su lugar como uno de los escenarios más representativos para la celebración del 20 de Junio, convocando a vecinos y turistas a compartir una fecha que forma parte del patrimonio histórico y cultural del país.