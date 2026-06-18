San Lorenzo

El Campo de la Gloria será escenario de una multitudinaria celebración del 20 de Junio

La ciudad de San Lorenzo se prepara para vivir una nueva edición de los festejos por el Día de la Bandera con una amplia propuesta cultural y recreativa en el histórico Campo de la Gloria. El próximo sábado 20 de junio habrá acto oficial, concurso de asadores, espectáculos musicales, talleres para niños, ferias y el cierre estelar de Litto Nebbia, una de las figuras más emblemáticas de la música argentina.