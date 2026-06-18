La ciudad de Sunchales fue escenario de una serie de actividades orientadas a la prevención del suicidio y al fortalecimiento de los cuidados comunitarios en salud mental.
Sunchales: impulsan jornadas de prevención del suicidio y fortalecimiento comunitario
Referentes provinciales encabezaron capacitaciones y encuentros abiertos a la comunidad para fortalecer la prevención, la sensibilización y el trabajo en red en materia de salud mental.
Las jornadas se desarrollaron el pasado 12 de junio y estuvieron a cargo de referentes del Programa Provincial para el Abordaje de la Problemática del Suicidio, dependiente de la Subsecretaría de Salud Mental de la provincia de Santa Fe.
Proyecto
La propuesta incluyó dos instancias diferenciadas. Durante la mañana, representantes de instituciones locales, organizaciones de la sociedad civil, equipos técnicos y referentes comunitarios participaron de un espacio de capacitación e intercambio destinado a fortalecer el trabajo articulado y las redes de acompañamiento ante una problemática que requiere respuestas coordinadas.
Por la tarde, la actividad se abrió a la comunidad en general. Jóvenes, integrantes de vecinales, clubes, organizaciones sociales y vecinos participaron de un encuentro enfocado en la sensibilización y la construcción de herramientas colectivas para la prevención.
Desde la organización destacaron que el suicidio constituye una problemática compleja y multicausal, cuya prevención demanda una mirada integral que involucre tanto a los organismos del Estado como a las instituciones y a la comunidad en su conjunto.
Formación
En ese sentido, remarcaron la importancia de generar espacios de formación, diálogo y reflexión que permitan fortalecer los lazos comunitarios y promover estrategias de cuidado colectivo, fundamentales para la detección temprana de situaciones de vulnerabilidad y para el acompañamiento de quienes atraviesan momentos de crisis.
La iniciativa fue impulsada por el Equipo de Prevención y Promoción de la Salud Mental de la Subsecretaría de Promoción de Derechos de Sunchales, en el marco de una agenda local que busca consolidar acciones de promoción de la salud mental, fortalecer el trabajo en red y ampliar las herramientas de prevención y acompañamiento comunitario.