El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias y tormentas fuertes para distintas localidades del norte y centro de Argentina. El aviso alcanza a sectores de seis provincias y anticipa una jornada marcada por condiciones de inestabilidad que podrían provocar inconvenientes tanto en áreas urbanas como rurales.
Tormentas y abundantes lluvias: las seis provincias alcanzadas por la alerta
Según el SMN el fenómeno de este jueves afectará regiones del norte y centro del país con ráfagas intensas, elevada inestabilidad y abundante agua caída.
De acuerdo con el informe oficial, las provincias afectadas por el alerta son Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Chaco, Formosa y Catamarca. En estas regiones se espera el desarrollo de tormentas de variada intensidad a lo largo de la jornada.
Los especialistas indicaron que algunos de estos fenómenos podrían alcanzar fuerza considerable de manera localizada, por lo que recomendaron mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas.
Qué fenómenos se esperan
El organismo nacional señaló que el avance de un frente de mal tiempo favorecerá la formación de tormentas que podrían estar acompañadas por distintos eventos meteorológicos.
Entre los principales fenómenos previstos se encuentran lluvias abundantes en períodos breves, caída ocasional de granizo y ráfagas de viento que podrían presentarse con intensidad en algunos sectores.
Además, las condiciones atmosféricas favorecerán episodios de precipitaciones concentradas, una situación que suele incrementar el riesgo de anegamientos temporarios en zonas vulnerables.
Acumulados de lluvia previstos
Según el reporte del SMN, los valores de precipitación acumulada oscilarán entre 30 y 70 milímetros en las áreas bajo alerta.
No obstante, el organismo advirtió que estos registros podrían ser superados de manera puntual en determinados sectores donde las tormentas se desarrollen con mayor intensidad.
Ante este panorama, se recomienda seguir las indicaciones de las autoridades locales y mantenerse informado a través de los canales oficiales para conocer la evolución de las condiciones meteorológicas.