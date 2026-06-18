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Cortes de luz programados para este jueves en Santa Fe

La lista de tareas previstas para este 18 de junio fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

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Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este jueves.

El ente provincial detalló que faltará energía en sectores de la ciudad de Santa Fe debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Sant﻿a Fe

07:30 - 09:30 Gral. López, Amenábar, Arenales y Pasaje Ojeda

08:00 - 12:00 Viñas, Grandoli, Pasaje Roca y Ayacucho

08:00 - 12:00 Tte Loza, Doldán, Av. Sta. Fe y Venezuela

08:00 - 12:00 Junín, H. Irigoyen, San Lorenzo y Francia

08:30 - 12:30 Padre Genesio, Boneo, Gaboto y San José

09:00 - 13:00 Gorriti, Matheu, 1 de Mayo y Urquiza

09:30 - 11:30 Doldán, Hnos. Figueroa, Espinoza y Venezuela

11:00 - 15:00 Tte. Loza, Av. Sta. Fe, Grandoli y Piedrabuena

11:00 - 15:00 Tte. Loza, Piedrabuena, Menchaca y Grandoli

11:30 - 13:30 Hnos. Figueroa, Espinoza, Venezuela y Monseñor Rodríguez

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

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