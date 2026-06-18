Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este jueves.
Cortes de luz programados para este jueves en Santa Fe
La lista de tareas previstas para este 18 de junio fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en sectores de la ciudad de Santa Fe debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
07:30 - 09:30 Gral. López, Amenábar, Arenales y Pasaje Ojeda
08:00 - 12:00 Viñas, Grandoli, Pasaje Roca y Ayacucho
08:00 - 12:00 Tte Loza, Doldán, Av. Sta. Fe y Venezuela
08:00 - 12:00 Junín, H. Irigoyen, San Lorenzo y Francia
08:30 - 12:30 Padre Genesio, Boneo, Gaboto y San José
09:00 - 13:00 Gorriti, Matheu, 1 de Mayo y Urquiza
09:30 - 11:30 Doldán, Hnos. Figueroa, Espinoza y Venezuela
11:00 - 15:00 Tte. Loza, Av. Sta. Fe, Grandoli y Piedrabuena
11:00 - 15:00 Tte. Loza, Piedrabuena, Menchaca y Grandoli
11:30 - 13:30 Hnos. Figueroa, Espinoza, Venezuela y Monseñor Rodríguez
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.