La madrugada del martes se vio sacudida por un nuevo episodio de violencia urbana en la capital provincial. Esta vez, el escenario fue un predio de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) ubicado en la esquina de Arenales y Alfonso Durán, en el macrocentro oeste de la ciudad, donde un empleado de seguridad privada resultó herido de arma de fuego tras ser abordado por un delincuente.
En la Estacion Transformadora Oeste de la EPE: balearon a un guardia para robarle el celular
El hecho ocurrió durante la madrugada de este martes en la intersección de Arenales y Alfonso Durán. La víctima, un vigilador privado de 41 años, fue atacada por un delincuente armado que, tras apoderarse del teléfono, le efectuó un disparo a corta distancia.
Cronológicamente, la secuencia se inició apenas pasadas las 2 de la mañana. Según consta en los reportes de la Central de Emergencias 911, el primer aviso ingresó a las 02:08, alertando sobre la presencia de una persona herida en una de sus manos en las inmediaciones del mencionado establecimiento.
Ante la gravedad de la denuncia, los operadores comisionaron de inmediato al lugar a los servicios de salud a través del 107 y enviaron una unidad del Cuerpo de Guardia de Infantería (CGI) junto a dotaciones del Comando Radioeléctrico (CRE).
Exigencia y disparo
Al arribar al predio de la usina, el personal policial del móvil 12665 se entrevistó con la víctima, un hombre de 41 años. El vigilador relató que se encontraba cumpliendo con sus tareas de custodia cuando fue sorprendido por un sujeto que portaba una gorra celeste y exhibía un arma de fuego.
Bajo persistentes amenazas de muerte, el asaltante le exigió la entrega inmediata de dinero en efectivo. Al constatar que el trabajador no disponía de valores, el malviviente le sustrajo su teléfono celular. Sin embargo, lejos de conformarse con el botín o emprender la huida de manera pacífica, el delincuente gatilló su arma antes de escapar a pie por las oscuras calles del sector.
El proyectil impactó de lleno en la mano derecha del custodio, provocándole una severa lesión en el dedo índice.
Investigación en curso
Una ambulancia del servicio de emergencias 107 asistió al operario en el lugar del hecho para contener la hemorragia y, posteriormente, procedió a su traslado hacia el Hospital J. M. Cullen, donde recibió las curaciones pertinentes y quedó bajo observación, fuera de peligro.
Por razones de jurisdicción, las actuaciones correspondientes fueron labradas de oficio por la seccional policial de la zona bajo la carátula provisional de "Tentativa de robo calificado y lesiones).
El caso quedó en manos del fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Dr. Estanislao Giavedoni, quien ordenó la inmediata intervención de los peritos de la Policía de Investigaciones (PDI).
Los investigadores ya se encuentran abocados al relevamiento de las cámaras de seguridad públicas y privadas del cuadrante con el objetivo de identificar al sospechoso de la gorra celeste y reconstruir su ruta de escape.
En la ciudad de santa fe hay 6 Estaciones Transformadoras: Oeste (que es donde se produjo el indicente), Puerto, Calchines, Centro, Blas Parera y Norte. En las ET se reduce la energía de Alta a Media tensión