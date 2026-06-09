Santa Fe

En la Estacion Transformadora Oeste de la EPE: balearon a un guardia para robarle el celular

El hecho ocurrió durante la madrugada de este martes en la intersección de Arenales y Alfonso Durán. La víctima, un vigilador privado de 41 años, fue atacada por un delincuente armado que, tras apoderarse del teléfono, le efectuó un disparo a corta distancia.