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Por supuesto encubrimiento

Crimen de Agostina Vega: detuvieron a Soledad, la dueña del Ford Ka negro

Se trata de la tercera persona arrestada en la investigación por el femicidio de la adolescente en Córdoba, luego de Claudio Gabriel Barrelier y Osvaldo Fassetta.

Se investiga la relación del automóvil y su dueña con el femicidio de Agostina.Se investiga la relación del automóvil y su dueña con el femicidio de Agostina.
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Soledad Andreani la dueña del Ford Ka negro que se habría utilizado en el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada brutalmente en la ciudad de Córdoba, fue detenida este lunes por la noche por supuesto encubrimiento, según confirmaron fuentes del caso.

Se trata de la tercera persona arrestada en la investigación luego de Claudio Gabriel Barrelier, imputado por homicidio agravado por violencia de género, y Osvaldo Fassetta, de 47 años, acusado también por encubrimiento.

Mirá tambiénCaso Agostina Vega: le dieron el alta a Claudio Barrelier y el fiscal define los próximos pasos

Andreani, ex pareja de Fassetta, fue trasladada bajo un fuerte operativo encabezado por la Policía de Córdoba a la Jefatura de Policía de Córdoba.

Además, el abogado Carlos Nayi, representante legal de los abuelos de la víctima, confirmó que se detectaron "dos ADN debajo de las uñas" de la menor de edad, un dato clave para el avance de la investigación impulsada por el fiscal Raúl Garzón.

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