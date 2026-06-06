Córdoba

Investigan si el femicida de Agostina Vega recibió ayuda para limpiar la escena del crimen

La fiscalía analiza cámaras de seguridad que captaron a encapuchados retirando bolsas de la vivienda de barrio Cofico. Además, un segundo detenido está bajo la lupa por presunto encubrimiento agravado.