El drama que sacude a la opinión pública nacional tras el brutal femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada y descuartizada en Córdoba, sumó este sábado un nuevo y preocupante capítulo para su entorno íntimo.
Córdoba: le dieron el alta al abuelo de Agostina Vega tras ser internado en el mismo hospital que su hija
El abuelo de la joven víctima fue hospitalizado tras un fuerte dolor en el pecho, pero recibió el alta con recomendaciones médicas para reducir el estrés.
Miguel Heredia, abuelo de la menor y padre de Melisa —madre de la víctima—, debió ser ingresado de urgencia por la mañana en el Hospital Elpidio Torres de la capital cordobesa, el mismo centro de salud donde su hija permanece internada en estado delicado. Afortunadamente, tras recibir asistencia médica inmediata y ser estabilizado, el hombre recibió el alta pocas horas después.
Un fuerte dolor en el pecho y la recomendación de "reducir el estrés"
El episodio que encendió las alarmas de la familia ocurrió en las primeras horas del sábado, cuando Heredia manifestó un agudo dolor en el pecho. Ante el temor de una complicación cardíaca severa derivada del profundo dolor que atraviesa la familia, sus allegados decidieron trasladarlo de inmediato al nosocomio ubicado en la zona norte de la ciudad de Córdoba.
Tras ser examinado exhaustivamente por el cuerpo médico, se constató que el cuadro no revestía un peligro inminente para su vida, por lo que se le otorgó el alta bajo estrictas condiciones de seguimiento. 'Estoy bien, con algunas recomendaciones médicas, algunos medicamentos y seguimiento', dijo en diálogo con el medio local Cadena 3, llevando tranquilidad pero dejando en evidencia el impacto físico del duelo.
Los profesionales de la salud le indicaron taxativamente la necesidad de "reducir el estrés" absoluto, una prescripción médica difícil de cumplir en el contexto que afronta la familia. Pese a las advertencias de los facultativos, el abuelo de la adolescente se mostró firme en su reclamo de justicia: 'Vamos a tratar de hacer lo posible de estar bien, porque la lucha continúa y no voy a parar', sostuvo de manera categórica.
La salud de la madre: entre el dolor y el parte médico
La internación de urgencia de Miguel Heredia coincidió espacialmente con el lugar donde se encuentra alojada su hija, Melisa, quien transita un cuadro de salud complejo desde el pasado 29 de mayo. La mamá de Agostina se había descompensado inicialmente durante una de las movilizaciones públicas que se organizaron en Córdoba cuando la menor aún permanecía desaparecida.
Aquel severo cuadro de deshidratación extrema e hipertensión arterial se agudizó con el correr de los días, especialmente tras confirmarse el trágico desenlace y el posterior funeral de la adolescente. Al respecto de la evolución de su hija, Miguel reveló detalles desalentadores: 'Melisa sigue internada. No tuvo mejoras, quizá empeoró un poquito por el tema de cuando llegamos al velorio y al sepelio de nuestra nieta, pero sigue internada, con un pronóstico bastante alentador'.
Avances institucionales en una causa que conmueve al país
Mientras la familia de la adolescente intenta sostenerse en pie frente al deterioro físico y emocional, en los tribunales cordobeses la investigación penal avanza a paso firme. Claudio Barrelier continúa siendo el único detenido e imputado como principal sospechoso por el femicidio de Agostina, permaneciendo actualmente aislado y bajo estricta asistencia psiquiátrica en el servicio penitenciario.
En paralelo, la conmoción social que provocó el caso derivó en fuertes denuncias públicas respecto de los fallos en los sistemas de protección a las infancias y las mujeres. Como coletazo de la investigación judicial, las autoridades procedieron en las últimas horas a la clausura de "Wachitas Bar", un local nocturno fuertemente vinculado al entorno del imputado, donde inspectores municipales y policiales constataron severas irregularidades operativas que forman parte del entramado bajo la lupa de la Justicia.