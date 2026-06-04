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Femicidio de la adolescente cordobesa

Caso Agostina Vega: detuvieron a un segundo sospechoso por encubrimiento agravado

Se trata de un hombre de 47 años que alquilaba una vivienda en la misma propiedad de Claudio Barrelier, el único imputado por el brutal crimen de la menor de 14 años.

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Un hombre de 47 años fue detenido por supuesto encubrimiento agravado, en el marco del femicidio de Agostina Vega, la adolescente cordoesa de 14 años que fue asesinada y desmembrada: hasta el momento, el único imputado era Claudio Barrelier.

Según fuentes de la investigación, se trata de Osvaldo Facceta, de 47 años, que sería un inquilino que vivía con el propio Barrelier.

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