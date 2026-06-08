Córdoba

Caso Agostina Vega: le dieron el alta a Claudio Barrelier y el fiscal define los próximos pasos

Claudio Barrelier, principal acusado por el brutal crimen de la adolescente de 14 años en Córdoba, recibió el alta médica en el hospital del penal de Bouwer tras registrar ideas suicidas. La Justicia avanza sobre la hipótesis de encubrimiento y analiza nuevas declaraciones de la familia.