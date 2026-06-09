#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Video

Neuquén: se bajó a discutir con un motociclista, dejó el auto sin freno de mano y provocó un choque

El automovilista descendió de su vehículo para continuar una discusión de tránsito, pero olvidó colocar el freno de mano. El rodado retrocedió sin conductor y golpeó a otro auto que esperaba ante el semáforo.

El automovilista descendió para discutir y dejó su vehículo sin el freno de mano colocado.El automovilista descendió para discutir y dejó su vehículo sin el freno de mano colocado.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Una discusión de tránsito entre un automovilista y un motociclista terminó de manera insólita en la ciudad de Neuquén. El episodio fue registrado en un video que circuló en las redes sociales y tuvo como principal perjudicado a un tercer conductor que no participaba del enfrentamiento.

Según muestran las imágenes, el conductor del automóvil detuvo su marcha y descendió del vehículo para continuar el cruce con el motociclista. Ambos intercambiaron reproches en plena calle mientras los demás vehículos aguardaban frente al semáforo.

En medio de la disputa, el automovilista dejó su rodado sin colocar el freno de mano. Segundos después, el vehículo comenzó a desplazarse lentamente hacia atrás sin que nadie estuviera al volante.

El auto continuó retrocediendo hasta impactar contra otro vehículo que permanecía detenido detrás. Su conductor terminó involucrado en el incidente pese a no haber participado de la discusión inicial.

Mirá tambiénUn micro con 41 pasajeros quedó colgado al borde de un barranco en la Ruta 6

Tras la colisión, el automovilista aparentemente logró retirarse del lugar. La inesperada secuencia quedó grabada y se viralizó en las redes sociales, donde generó sorpresa por el insólito desenlace de la pelea de tránsito.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Neuquén
Videos

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro