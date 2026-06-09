Video

Neuquén: se bajó a discutir con un motociclista, dejó el auto sin freno de mano y provocó un choque

El automovilista descendió de su vehículo para continuar una discusión de tránsito, pero olvidó colocar el freno de mano. El rodado retrocedió sin conductor y golpeó a otro auto que esperaba ante el semáforo.