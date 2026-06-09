Una discusión de tránsito entre un automovilista y un motociclista terminó de manera insólita en la ciudad de Neuquén. El episodio fue registrado en un video que circuló en las redes sociales y tuvo como principal perjudicado a un tercer conductor que no participaba del enfrentamiento.
Neuquén: se bajó a discutir con un motociclista, dejó el auto sin freno de mano y provocó un choque
El automovilista descendió de su vehículo para continuar una discusión de tránsito, pero olvidó colocar el freno de mano. El rodado retrocedió sin conductor y golpeó a otro auto que esperaba ante el semáforo.
Según muestran las imágenes, el conductor del automóvil detuvo su marcha y descendió del vehículo para continuar el cruce con el motociclista. Ambos intercambiaron reproches en plena calle mientras los demás vehículos aguardaban frente al semáforo.
En medio de la disputa, el automovilista dejó su rodado sin colocar el freno de mano. Segundos después, el vehículo comenzó a desplazarse lentamente hacia atrás sin que nadie estuviera al volante.
El auto continuó retrocediendo hasta impactar contra otro vehículo que permanecía detenido detrás. Su conductor terminó involucrado en el incidente pese a no haber participado de la discusión inicial.
Tras la colisión, el automovilista aparentemente logró retirarse del lugar. La inesperada secuencia quedó grabada y se viralizó en las redes sociales, donde generó sorpresa por el insólito desenlace de la pelea de tránsito.