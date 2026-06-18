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En el sur de Santa Fe

Chabás proyecta la construcción de una playa de camiones

Se iniciaron los trabajos de movimiento y nivelación de suelo en un predio de más de media hectárea. Dichas labores apuntan a mejorar la circulación, la seguridad vial y la planificación urbana.

La playa servirá para mejorar el ordenamiento del tránsito pesado.La playa servirá para mejorar el ordenamiento del tránsito pesado.
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Esta semana comenzaron los trabajos de movimiento de suelo para la futura playa de camiones en Chabás, en el departamento Caseros de la provincia de Santa Fe. Se trata de un proyecto considerado estratégico para mejorar el ordenamiento del tránsito pesado y acompañar el crecimiento de la comunidad.

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A través de sus redes sociales, el Municipio informó que en esta primera etapa las tareas se desarrollan sobre un predio de poco más de media hectárea, donde se realiza el movimiento y la posterior nivelación del terreno que dará lugar al futuro estacionamiento para camiones.

"En esta instancia, las tareas se desarrollan sobre un sector de poco más de media hectárea, dando inicio a una obra estratégica y muy esperada para Chabás. Se trata de un gran sueño, ya que es un paso enorme para ordenar, proyectar y seguir construyendo futuro", expresaron desde el área municipal.

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La concreción de este espacio también permitirá reducir el impacto que genera el estacionamiento de camiones en distintos sectores del pueblo, una problemática que se fue acentuando con el crecimiento de la actividad productiva y logística de la región. Una vez finalizada, la playa ofrecerá un lugar específico para la espera y permanencia de los transportistas, favoreciendo una convivencia más ordenada entre el tránsito pesado y la circulación cotidiana de vecinos y vehículos particulares.

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Caseros
Vialidad Nacional
Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat

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