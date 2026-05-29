En las últimas horas el Canal Candelaria de Casilda, conocido como el “zanjon”, apareció teñido de color rojo. Las imágenes comenzaron a viralizarse a través de redes sociales y generó mucha preocupación en esa localidad del sur santafesino. Según relataron, la situación no sería un hecho aislado, sino un problema recurrente vinculado presuntamente al vertido de residuos provenientes de alguna industria ligada al sector cárnico.
Preocupación ambiental en Casilda por presunta contaminación con sangre y restos vacunos
Fue luego de que circularan videos captados por vecinos, donde daban cuenta del color rojizo en las aguas del Canal Candelaria. En tanto, un ciudadano se presentó como querellante y realizó una denuncia penal ante el Ministerio Público de la Acusación.
Con el correr de las horas, el color rojizo comenzó a diluirse, pero sembró la duda sobre el impacto que podría tener en la salud de los vecinos.
A partir de esta problemática, el abogado Juan Pablo Castagna se presentó como querellante en la Fiscalía. El texto de la denuncia sostiene que “la contaminación de recursos hídricos pone en riesgo la integridad de las napas freáticas, las cuales son fuente de consumo de los ciudadanos de Casilda. La exposición a estos vertidos representa un peligro directo para la salud pública, siendo los niños un grupo especialmente vulnerable ante las graves enfermedades que este tipo de contaminación puede provocar”. Asimismo, el representante legal instó a las autoridades competentes a intervenir de inmediato en el Canal ante los hechos denunciados.
Entre las actuaciones, se solicitó a la Municipalidad de Casilda información sobre las industrias ubicadas en la zona de influencia del canal. Además, personal de la Policía de Investigaciones y del laboratorio correspondiente realizó la toma de muestras de agua para su análisis.