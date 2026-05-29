En el Canal Candelaria

Preocupación ambiental en Casilda por presunta contaminación con sangre y restos vacunos

Fue luego de que circularan videos captados por vecinos, donde daban cuenta del color rojizo en las aguas del Canal Candelaria. En tanto, un ciudadano se presentó como querellante y realizó una denuncia penal ante el Ministerio Público de la Acusación.