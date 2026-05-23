En el marco de una investigación por estafas reiteradas, personal de la Policía de Investigaciones (PDI), bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad, llevó a cabo dos allanamientos en la ciudad de Venado Tuerto.
Allanamientos y un detenido en Venado Tuerto en el marco de la causa por estafas con viviendas prefabricadas
Personal de la Policía de Investigaciones realizó operativos en dos domicilios, donde se secuestró material informático y documentación tras múltiples denuncias de compradores que nunca recibieron sus casas.
Los procedimientos se centraron en la firma “Emprender Viviendas”, tras recibir numerosas denuncias de ciudadanos que adquirieron viviendas prefabricadas y modulares sin que la empresa cumpliera con la entrega de las construcciones pactadas.
La investigación, que se originó en la sucursal de la firma en Casilda, determinó que los responsables habrían abandonado dicha sede tras realizar las operaciones comerciales.
Por disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA), las medidas judiciales se concretaron en un comercio vinculado familiarmente a uno de los principales sospechosos —quien se encontraría fuera del país— y en un domicilio particular. Los operativos fueron realizados por la Brigada Operativa del Distrito Casilda, con apoyo de efectivos de la Región III de Venado Tuerto.
Como resultado de las requisas en los inmuebles de las calles Lisandro de la Torre al 800 y Juan Garro al 3300, las autoridades lograron la detención de un hombre de 66 años. Además, se secuestraron siete notebooks, tres teléfonos celulares y documentación relevante vinculada a la operatoria comercial investigada.
El fiscal interviniente en la causa, Dr. Juan Pablo Oggero, del MPA de Casilda, ordenó que el detenido permanezca a disposición de la justicia y que todos los elementos incautados sean incorporados al expediente para el avance de la investigación.