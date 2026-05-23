"Emprender Viviendas"

Allanamientos y un detenido en Venado Tuerto en el marco de la causa por estafas con viviendas prefabricadas

Personal de la Policía de Investigaciones realizó operativos en dos domicilios, donde se secuestró material informático y documentación tras múltiples denuncias de compradores que nunca recibieron sus casas.