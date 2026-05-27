La Facultad de Ciencias Veterinarias de Casilda inaugurará este viernes, a las 10, el primer módulo edilicio para animales silvestres en su predio de Bulevar Spangenberg y Ruta Nacional 33 en esa localidad del departamento Caseros. El acto contará con la presencia de autoridades provinciales, exfuncionarios de la gestión anterior, directivos de la UNR, docentes y estudiantes.
La Facultad de Veterinarias inaugura su primer módulo para la rehabilitación de fauna silvestre
El nuevo espacio permitirá recuperar ejemplares autóctonos para su reinserción en el medio natural y fortalecerá la formación práctica de los estudiantes.
Lejos de bajar los brazos ante la crisis universitaria, Veterinarias demuestra su capacidad de trabajo y compromiso al concretar una nueva obra que testimonia su jerarquía académica y su inquebrantable vocación de servicio a la sociedad. El flamante espacio complementa el Servicio de Medicina de Animales Silvestres que funciona desde 2021 en el Hospital Escuela de Grandes y Pequeños Animales (HEGyPA), a partir de un convenio de cooperación entre el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe y la UNR.
Allí se realiza la atención clínica primaria, cuarentena e internación. Una vez estabilizados, los animales son trasladados al nuevo módulo para continuar con la recuperación funcional, el acondicionamiento físico y la rehabilitación etológica.
Cómo funciona
Las instalaciones cuentan con recintos adaptados a distintos requerimientos biológicos y etológicos:
- Tres recintos para aves de distintos tamaños.
- Dos recintos reforzados para mamíferos de gran porte como félidos y cánidos silvestres.
- Un espacio para especies semiacuáticas con sector de nado y sector seco.
- Un recinto climatizado con iluminación UVB para reptiles, que también puede funcionar como nursery.
- Un recinto de mayores dimensiones para alojamiento transitorio.
Todos los recintos están conectados por un pasillo central que garantiza bioseguridad y manejo independiente. El diseño modular permite incorporar perchas, refugios y enriquecimiento ambiental según la especie. Además, el área de preparación de alimentos está equipada con heladera, freezer y balanza para el manejo de dietas y medicaciones.
La rehabilitación etológica busca que los animales recuperen conductas naturales como la búsqueda de alimento y el reconocimiento del ambiente, minimizando la impronta humana para aumentar sus chances de supervivencia en libertad.
Rol institucional
Los animales ingresan derivados por el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, centros de rescate, ONG, fuerzas de seguridad y otras entidades autorizadas. La Facultad no realiza capturas ni rescates domiciliarios.
El destino final de cada ejemplar lo define exclusivamente la autoridad provincial de aplicación, según su estado sanitario y posibilidades de reinserción. En casos con secuelas permanentes incompatibles con la vida silvestre, puede disponerse la derivación a centros de conservación ex situ como “La Esmeralda” o, cuando corresponde, la eutanasia humanitaria.
Formación y proyección
El espacio funciona como ámbito de práctica para estudiantes de Veterinaria, especialmente del Grupo de Medicina de Animales Silvestres y del ciclo de orientación en fauna. Profesionales veterinarios y biólogos coordinan el trabajo interdisciplinario.
Como proyección futura se prevé la construcción de recintos de pre-suelta de mayor tamaño para aves y mamíferos, y pequeños recintos distribuidos en el predio para especies de menor porte. El crecimiento se realizará en conjunto con el Ministerio de Ambiente provincial.