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La Facultad de Veterinarias inaugura su primer módulo para la rehabilitación de fauna silvestre

El nuevo espacio permitirá recuperar ejemplares autóctonos para su reinserción en el medio natural y fortalecerá la formación práctica de los estudiantes.

El acto contará con la presencia de autoridades provinciales, directivos de la UNR, docentes y estudiantes.El acto contará con la presencia de autoridades provinciales, directivos de la UNR, docentes y estudiantes.
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La Facultad de Ciencias Veterinarias de Casilda inaugurará este viernes, a las 10, el primer módulo edilicio para animales silvestres en su predio de Bulevar Spangenberg y Ruta Nacional 33 en esa localidad del departamento Caseros. El acto contará con la presencia de autoridades provinciales, exfuncionarios de la gestión anterior, directivos de la UNR, docentes y estudiantes.

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Lejos de bajar los brazos ante la crisis universitaria, Veterinarias demuestra su capacidad de trabajo y compromiso al concretar una nueva obra que testimonia su jerarquía académica y su inquebrantable vocación de servicio a la sociedad. El flamante espacio complementa el Servicio de Medicina de Animales Silvestres que funciona desde 2021 en el Hospital Escuela de Grandes y Pequeños Animales (HEGyPA), a partir de un convenio de cooperación entre el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe y la UNR.

Allí se realiza la atención clínica primaria, cuarentena e internación. Una vez estabilizados, los animales son trasladados al nuevo módulo para continuar con la recuperación funcional, el acondicionamiento físico y la rehabilitación etológica.

Cómo funciona

Las instalaciones cuentan con recintos adaptados a distintos requerimientos biológicos y etológicos:

  • Tres recintos para aves de distintos tamaños.
  • Dos recintos reforzados para mamíferos de gran porte como félidos y cánidos silvestres.
  • Un espacio para especies semiacuáticas con sector de nado y sector seco.
  • Un recinto climatizado con iluminación UVB para reptiles, que también puede funcionar como nursery.
  • Un recinto de mayores dimensiones para alojamiento transitorio.

Todos los recintos están conectados por un pasillo central que garantiza bioseguridad y manejo independiente. El diseño modular permite incorporar perchas, refugios y enriquecimiento ambiental según la especie. Además, el área de preparación de alimentos está equipada con heladera, freezer y balanza para el manejo de dietas y medicaciones.

La rehabilitación etológica busca que los animales recuperen conductas naturales como la búsqueda de alimento y el reconocimiento del ambiente, minimizando la impronta humana para aumentar sus chances de supervivencia en libertad.

Rol institucional

Los animales ingresan derivados por el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, centros de rescate, ONG, fuerzas de seguridad y otras entidades autorizadas. La Facultad no realiza capturas ni rescates domiciliarios.

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El destino final de cada ejemplar lo define exclusivamente la autoridad provincial de aplicación, según su estado sanitario y posibilidades de reinserción. En casos con secuelas permanentes incompatibles con la vida silvestre, puede disponerse la derivación a centros de conservación ex situ como “La Esmeralda” o, cuando corresponde, la eutanasia humanitaria.

Formación y proyección

El espacio funciona como ámbito de práctica para estudiantes de Veterinaria, especialmente del Grupo de Medicina de Animales Silvestres y del ciclo de orientación en fauna. Profesionales veterinarios y biólogos coordinan el trabajo interdisciplinario.

Como proyección futura se prevé la construcción de recintos de pre-suelta de mayor tamaño para aves y mamíferos, y pequeños recintos distribuidos en el predio para especies de menor porte. El crecimiento se realizará en conjunto con el Ministerio de Ambiente provincial.

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