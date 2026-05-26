Sur santafesino

Casilda celebró el Día de la Patria con un multitudinario desfile por las calles de la ciudad

La ciudad de Casilda conmemoró el 216° aniversario de la Revolución de Mayo con una jornada cargada de simbolismo, participación comunitaria y tradiciones. El acto oficial, el desfile patrio y una feria de emprendedores formaron parte de las actividades organizadas para celebrar una de las fechas más importantes de la historia argentina.