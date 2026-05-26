La ciudad de Casilda vivió una jornada especial en el marco de los festejos por el 25 de Mayo. Vecinos, instituciones y autoridades participaron de las actividades organizadas para recordar el 216° aniversario de la Revolución de Mayo, reafirmando el valor de una fecha que marcó el inicio del proceso de independencia argentina.
Casilda celebró el Día de la Patria con un multitudinario desfile por las calles de la ciudad
La ciudad de Casilda conmemoró el 216° aniversario de la Revolución de Mayo con una jornada cargada de simbolismo, participación comunitaria y tradiciones. El acto oficial, el desfile patrio y una feria de emprendedores formaron parte de las actividades organizadas para celebrar una de las fechas más importantes de la historia argentina.
Las celebraciones comenzaron durante la mañana con el tradicional Tedeum en la Parroquia San Pedro Apóstol, una ceremonia religiosa que reunió a miembros de la comunidad para reflexionar sobre el significado histórico y social de la fecha patria.
Posteriormente, las actividades se trasladaron a la Plaza de los Mástiles, donde se desarrolló el acto oficial con la participación de representantes de distintas instituciones locales.
Un desfile que reunió a toda la comunidad
Uno de los momentos más esperados de la jornada fue el tradicional desfile patriótico realizado sobre calle Buenos Aires. Allí, cientos de vecinos acompañaron el paso de las delegaciones que representaron a distintos sectores de la comunidad casildense.
Bomberos Voluntarios, efectivos policiales, establecimientos educativos, academias de danza, servicios sanitarios y centros tradicionalistas formaron parte del recorrido, aportando color, identidad y sentido de pertenencia a una celebración que volvió a reunir a varias generaciones en torno a los valores patrios.
La participación de alumnos, docentes y agrupaciones culturales fue especialmente destacada, reflejando el compromiso de las instituciones con la preservación de las tradiciones y la memoria histórica.
Tradición, identidad y participación ciudadana
El acto del 25 de Mayo volvió a convertirse en un espacio de encuentro para la comunidad, donde la historia, la cultura y las expresiones artísticas tuvieron un papel central.
Las academias de danza y los centros tradicionalistas aportaron el componente folclórico de la celebración, evocando costumbres y expresiones que forman parte de la identidad nacional y regional.
La presencia de familias y vecinos acompañando cada una de las actividades consolidó el carácter participativo de una fecha que trasciende el calendario para convertirse en una oportunidad de reflexión y celebración colectiva.
Una jornada que se completó con emprendedores y artesanos
Tras las actividades protocolares, la celebración continuó con una feria de artesanos y emprendedores locales, que ofrecieron sus productos a los asistentes y sumaron un atractivo adicional a la jornada.
La propuesta permitió visibilizar el trabajo de productores y emprendedores de la ciudad, generando además un espacio de encuentro y recreación para quienes se acercaron a disfrutar de los festejos.
De esta manera, Casilda volvió a celebrar el Día de la Patria con una amplia participación comunitaria, combinando tradición, cultura y espíritu ciudadano en una jornada que reunió a vecinos de todas las edades para recordar uno de los hitos fundacionales de la historia argentina.