Open experience

Lemon Arena, el multiespacio santafesino que transforma la fisonomía de eventos en la Ruta 168

Con una propuesta que combina infraestructura de vanguardia, versatilidad indoor-outdoor y una ubicación estratégica, el complejo abrió sus puertas este miércoles en una exclusiva reunión con los principales referentes del sector, proveedores y autoridades locales.