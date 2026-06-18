En la tarde-noche de este miércoles 17 de junio, la Ruta 168 se convirtió en el foco de atención de la industria de eventos santafesina. Lemon Arena llevó a cabo su "Open Experience", una jornada diseñada para mostrar en primera persona las múltiples configuraciones y el potencial de sus instalaciones.
Lemon Arena, el multiespacio santafesino que transforma la fisonomía de eventos en la Ruta 168
Con una propuesta que combina infraestructura de vanguardia, versatilidad indoor-outdoor y una ubicación estratégica, el complejo abrió sus puertas este miércoles en una exclusiva reunión con los principales referentes del sector, proveedores y autoridades locales.
El encuentro contó con una destacada convocatoria que incluyó a organizadores, ambientadores, servicios de catering y proveedores clave del rubro. Asimismo, el sector público acompañó la iniciativa con la presencia de Rosario Alemán, Secretaria de Producción y Empleo de la Municipalidad de Santa Fe, reflejando el impacto positivo del proyecto en el desarrollo económico y la generación de empleo local. Durante la velada, los asistentes pudieron recorrer espacios intervenidos, disfrutar de activaciones interactivas y degustar una variada propuesta gastronómica orientada a inspirar futuras celebraciones.
Versatilidad y desarrollo en la Ruta 168
El complejo destaca por su infraestructura moderna, pensada detalladamente desde su concepción. Cuenta con escenarios tanto interiores como al aire libre, camarines totalmente equipados y estacionamiento propio, resolviendo las demandas logísticas de producciones de gran envergadura.
En diálogo exclusivo, el empresario santafesino Leonidas "El Chino" Bonaveri, impulsor del proyecto, destacó el valor de esta propuesta: "Lemon Arena es el multiespacio que nosotros consideramos que le faltaba a la ciudad. Queremos que no solo los proveedores, sino también la sociedad, sepa que es un lugar con una versatilidad muy grande, desde eventos sociales, shows y recitales, hasta una fiesta electrónica, una recepción, un casamiento o un cumpleaños de 15".
Bonaveri también hizo hincapié en la resignificación de la Ruta 168, tradicionalmente asociada a la nocturnidad: "A esta zona, vista como la zona de los boliches, nosotros la consideramos como un lugar en el cual todo esto puede suceder y para eso estamos trabajando. Hoy invitamos a todos los proveedores para que también se muestren y entre todos podamos lograr que sea el multiespacio de la ciudad".
Infraestructura multifacética y planes de expansión
La "Open Experience" funcionó como una vitrina viva donde decoradoras, técnicos y ambientadores exhibieron opciones de alto nivel. La combinación de sectores cubiertos y al aire libre permite que cualquier diseño de evento pueda plasmarse de manera integral.
Mirando hacia el futuro, el plan de Lemon Arena no se detiene. Su titular anticipó ambiciosos proyectos de crecimiento estructural para responder a la alta demanda que ya registra el lugar: "Hay un proyecto para extender el salón indoor, con lo cual pasaría a tener un tamaño muy importante. Los núcleos sanitarios ya están sobredimensionados para la cantidad de gente que venimos recibiendo y la acústica está sumamente cuidada. El proyecto es seguir creciendo, seguir avanzando y seguir potenciando la 168", concluyó Bonaveri.