Agenda cultural: shows, teatro y humor para recibir la primavera

La ciudad de Santa Fe recibirá la primavera con un fin de semana lleno de cultura y espectáculos para todos los gustos. Entre el viernes 19 y el domingo 21 de septiembre, teatros, y salas independientes ofrecen música, teatro, danza y humor.
La programación arranca el viernes con Paz Martínez en el Teatro Municipal en el marco de su gira de despedida, Mëdula en La Moreno, Uriel Lozano en Lemon Arena y Feli Colina en Tribus.
Además, la Orquesta Sinfónica Provincial se presentará en el Centro Cultural Provincial y el teatro suma propuestas innovadoras como "Turrón de Otelo con Rap Flambée" y "Catarsis divina".
El sábado la movida continúa con Los Espíritus, Sergio Torres y una serie de propuestas teatrales como "Vas a estar aquí" y "La hija del sepulturero". También habrá espacio para la comedia, con obras como "Rosa de dos aromas" y "Bajo terapia".
El domingo 21 será el momento de recibir oficialmente la primavera con una jornada especial en Tribus, que ya es un clásico en Santa Fe. También se presentarán las obras "El Cuenco, fantasías desarmables" en El Birri y "Flores invasoras" en Valeri Montrul. A continuación, la agenda completa.
Paz Martínez a las 21 en el Teatro Municipal
El músico, cantante, autor y compositor llega a Santa Fe para ofrecer un concierto especial en el marco de su gira de despedida, acompañado por su banda. Cuenta con una trayectoria de más de 500 canciones de su autoría, algunas de las cuales han sido interpretadas por grandes figuras de la música latinoamericana y mundial
Mëdula a las 21 en La Moreno
Celebra 19 años de historia, nuevas canciones y una banda más encendida que nunca. Un sonido que no deja de evolucionar.
Uriel Lozano a las 21 en Lemon Arena
Es un cantante de cumbia cuyo repertorio incluye homenajes, tributos, covers y algunas canciones de autoría propia. Es reconocido por reemplazar a Leo Mattioli en Grupo Trinidad. Previamente, fue la voz de Sol Latino y Grupo Swing.
Septiembre baila a las 21 en el Foro Cultural de la UNL
Será el turno de la función de la obra “Destructivo de un desastre irruptivo”, una propuesta de Santa Fe y Buenos Aires dirigida e interpretada por Eugenia Roces.
Teatro en El Mercado a las 21 en el Mercado Progreso
En esta oportunidad, se presenta "Turrón de Otelo con Rap Flambée", versión libre de la obra de William Shakespeare por el Equipo Chefpeare.
Feli Colina a las 21 en Tribus
Dueña de una voz y presencia misteriosa y sensual, la magnética performer transforma el escenario en un tornado de energía y cada show en una intensa experiencia ritual. A las 23.59 arrancan los shows de Corderos en la Noche (tributo a Las Pelotas) y Ala Delta (tributo a Divididos).
"Maestra Hilda" a las 21 en Luz y Fuerza
La inigualable Maestra Hilda, con su particular chispa y un entusiasmo contagioso, ha ideado un homenaje docente como nunca antes se ha visto.
"Música para un pasado imaginado" a las 21 en el Centro Cultural Provincial
La Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe se presentará en su décimo tercer concierto de temporada. La velada será conducida por el Maestro Javier Mas, actual director artístico de la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario, como parte de un proyecto de la cartera de cultura que busca vincular a los dos elencos estables más grandes que de ella dependen.
La banda de Alto Verde a las 21 en Stanley
La propuesta invita a disfrutar un buen momento acompañado de canciones del repertorio popular tributo a Karicia. La banda viene trabajando en sintonía desde el año 2024 con la dirección y percusión de Gonzalo “el Pájaro” Monzón.
"Humor o Muerte 2" a las 21 en El Solar de las Artes
En esta oportunidad será con una grilla de comediantes interprovincial. Desde Córdoba llega Fabiolete, Belisario Ruiz desde Paraná y Alan Barbero de Santa Fe.
Jam de los Miércoles: 15 años a las 20 en Demos
Se presentan Seba López Cuarteto, Rubén Carughi Cuarteto y Singswingin. Continúa el sábado 20 con Las Luciérnagas y el León, Flopa Sulsdorf Jazz Quartet y Big Bang Bang.
"Catarsis divina" a las 21 en Estudio Barnó
Antígona, Electra y Fedra –tres mujeres trágicas del imaginario clásico– se encuentran en una sesión de terapia grupal conducida por el Doctor Pablo. ¿El escenario? Una Cámara Gesell. ¿Los testigos? El público, que se convierte en parte activa de esta experiencia. Repite sábado y domingo.
Incluxiva 2025 a las 20.30 en el Foro Cultural de la UNL
Es una muestra audiovisual enfocada en la diversidad de identidades y expresiones de las masculinidades organizada por el espacio independiente de gestión cultural Cine LGBT Santa Fe.
"Dita" a las 21 en El Birri
Rita, una joven porteña que, desde que nació, viene luchando con la pronunciación de la letra R, relata al espectador cómo, a medida que ella crece, este conflicto se convierte en un punto de tensión en su relación con sus padres, quienes no entienden por qué su hija no puede superar este obstáculo.
Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos a las 21 en
Los Espíritus empezaron a grabar su nuevo disco, anticipando una etapa de creatividad renovada. Por su parte, el dúo Camionero presenta su propuesta de rock clásico con referencias que van de Manal y Pappo’s Blues a Jack White y los Black Keys. En tanto que Hugo y Los Gemelos, trae su show de mestizaje entre música y actuación.
Sergio Torres a las 21 en Hub
Es reconocido por su contribución al género de la cumbia santafesina. Conocido por su estilo único y letras emotivas, ha cautivado a un público fiel. Su música trasciende fronteras, llegando a oyentes de todas las edades.
"Sonorandino: Altiplano llano urbano" a las 21 en el Centro Cultural Provincial
Un viaje imposible, geográfico y temporal, para remontar una vertiente inagotable de saberes, que como todo saber del pueblo es diverso y ancestral.
"Ha, cuando se corre la bruma" a las 21 en el Foro Cultural de la UNL
Continúa en cartelera la obra de la Comedia UNL 2025, dirigida por Sofía Gerboni y Javier Bonatti, con producción de la Compañía Las Margaritas.
"Vas a estar aquí" a las 21 en Estudio Barnó
Se trata de la ópera prima de Jennifer Vallejos. Actúan: Samanta Gutiérrez y Pablo Tibalt. Repite el domingo.
"La hija del sepulturero" a las 21 en La 3068
Una comedia negra que desentierra secretos, pasiones y enredos inesperados. Con: Nicolás Sierra, Nadine Jofre y Vanina Monasterolo. Dirección de Sergio Abbate.
"Ratones en la biblioteca" a las 18 en El Retablo
Espectáculo para todo público con títeres de sombra,transparencias y guante. Dos Ratones dialogan con humor y también con reflexiones en una biblioteca y van enlazando tres cuentos. Dirección: Oscar Caamaño. A las 21 vuelve el ciclo "Músicos por El Retablo".
Dúo DeCuá a las 21 en El Solar de las Artes
Está conformado por Luciana Angeramo en voz y Leandro “Piki” Mullor en guitarra y voz. La propuesta recorre canciones de autoría propia desde un repertorio cercano a géneros.
"Rosa de dos aromas" a las 21 en La Blanca
Las protagonistas son Noris Humeler y Silvia Paredes, fundadoras del grupo Esopo. "Dos mujeres de vidas y caracteres diferentes se encuentran en el mismo lugar y bajo circunstancias parecidas. Una, liberal y extrovertida y, la otra, conservadora y sumisa", señala la sinopsis.
"Bajo terapia" a las 21 en La Abadía
Tres parejas asisten a la terapia habitual para resolver sus conflictos, pero se encuentran con una sesión más intensa de lo esperada: la psicóloga dejó sobres con consignas que las parejas tendrán que resolver entre todos. Dirección general y puesta en escena de Exequiel Maya.
"Música en el Mercado" a las 20 en el Mercado Progreso
El ciclo que presenta lo mejor de las nuevas generaciones de músicos santafesinos, trae una noche cargada de metalgaze y fusión rockera.
Marcela, el Ángel a las 21 en Stanley
Cantante originaria de Buenos Aires, hoy radicada en Santa Fe, vocal coach y psicóloga, creadora del espacio Canto y Sano. Marcela celebra la primavera junto a su banda en un concierto íntimo y lleno de emoción.
"El cruce de la Pampa" a las 21 en Valeri Montrul
En la inmensidad solitaria de La Pampa, dos hombres se conocer por azar, el cruce no es solo territorial, sino también una encrucijada de destinos, pensamientos, heridas, esperanzas, amistad, amor y sentido de vida como temas en los que se sumerge la obra.
"El Cuenco, fantasías desarmables" a las 18 en El Birri
Esta es la historia de un día en la vida de una niña lidiando con la realidad como puede. Armando y desarmando sus fantasías, ya sea para no caer en el terrible pozo del aburrimiento, ya sea para evitar los obstáculos que se le aparecen en sus aventuras.
"Primavera en Tribus" desde las 18 en Tribus
Cómo todos los años, será posible recibir la Primavera en Tribus, con los mejores artistas locales, karao-rocker y mucho más.
"Flores invasoras" a las 19 en Valeri Montrul
Comedia, dirigida por Sergio Cangiano. Es una historia de enredos, donde el humor está presente en forma permanente. Obra de creación colectiva.
