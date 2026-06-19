El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se reunió este viernes por la mañana con el presidente de la Nación, Javier Milei, en la Quinta de Olivos con el objetivo de repasar la agenda de gestión y definir próximos compromisos.
La reunión de Adorni con Milei y la designación de un nuevo vocero
Durante una extensa reunión en Olivos, se definieron estrategias de comunicación y se anunció de Adrián Ravier, marcando un giro en la gestión. El mensaje de Patricia Bullrich
En el encuentro, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció la designación de Adrián Ravier como vocero presidencial y publicó en X: “Gran desafío por delante: serás la voz de quien está haciendo grande a la Argentina nuevamente”.
Fuentes oficiales indicaron que la cita entre el jefe y el presidente fue una conversación de gestión para ordenar temas de la agenda y próximas apariciones públicas, y que la reunión en la casa presidencial se desarrolló en ese marco con carácter de encuentro privado entre ambas figuras.
La duración de la reunión difiere según los reportes. Algunos consignan que el encuentro se extendió por casi seis horas, mientras que otros indican que la cita duró al menos tres horas. Ambas versiones coinciden en que el objetivo fue revisar temas de gestión y comunicación del Gobierno.
Desde Casa Rosada, fuentes cercanas a Milei señalaron que no existe intención de remover al jefe de Gabinete en las condiciones actuales; esas mismas fuentes verificadas indicaron que el mandatario apuesta a mantener a Adorni y a ordenar la estrategia de comunicación del Gabinete.
La estrategia oficialista
De momento no estaría prevista por ahora una convocatoria amplia del Gabinete. Desde la Casa Rosada explicaron que Milei conversa mano a mano con sus ministros y que, por eso, no se convocó una reunión de Gabinete tras el encuentro con Adorni.
El contexto incluye pedidos del Congreso para interpelar al jefe de Gabinete y la posibilidad de que se avance con una moción de censura. La agenda legislativa mantiene la fecha tentativa para discutir mecanismos de interpelación.
El Senado postergó una semana la sesión prevista y existe en el calendario la posibilidad de que Adorni enfrente una interpelación y, eventualmente, una moción de censura.
En ese contexto, fuentes oficiales y del entorno del jefe de Gabinete dijeron que Adorni no piensa renunciar y que el presidente Javier Milei resiste pedidos de salida y trabaja para proteger al jefe de Gabinete.
Como consecuencia inmediata verificada, Adorni confirmó su presencia en el acto por el Día de la Bandera en Rosario y ambos prevén mostrarse juntos en la ceremonia, según fuentes oficiales y reportes de medios verificados.
El mensaje de Patricia Bullrich sobre el vocero
Patricia Bullrich, senadora de La Libertad Avanza y jefa del bloque oficialista, celebró la designación de Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial. Para la referente libertaria, es un buen para “destrabar” la comunicación.
En un golpe por elevación a Manuel Adorni, el jefe de Gabinete, la dirigente expresó en X sus buenos deseos para el diputado nacional. Muchos éxitos en esta nueva responsabilidad, @AdrianRavier”.
Consideró que el economista en el cargo ayudará a funcione un área marcada por la situación judicial del ministro coordinador, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. “Un gran paso para destrabar la comunicación del Gobierno y mostrar con claridad el esfuerzo de todos los argentinos y los resultados de todos los días”, precisó.
La senadora fue una de las principales críticas del panorama de Adorni. Fue quien pidió por la aparición de la declaración jurada del funcionario y, además, cuestionó con dureza los argumentos que dio para actualizar su situación patrimonial.
Las críticas de la ex ministra aparecieron, inclusive, en la última reunión de mesa política. Allí, en tono amable, le reprochó al jefe de Gabinete su explicación para justificar su riqueza, basada en inversiones en bitcoins olvidadas en un pendrive.