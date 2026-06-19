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Adrián Ravier: el economista liberal que Milei eligió para ser la nueva voz del Gobierno

Académico, diputado nacional y referente de las ideas liberales, Adrián Ravier fue designado como nuevo Vocero Presidencial tras la salida de Manuel Adorni.

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La designación de Adrián Ravier como nuevo Vocero Presidencial lo ubicó en uno de los cargos más visibles del Gobierno nacional. Economista, docente universitario y diputado nacional por La Libertad Avanza, construyó durante años un perfil ligado a la difusión de las ideas liberales y mantiene una estrecha relación política e intelectual con Javier Milei.

Su nombramiento fue confirmado por el propio Manuel Adorni y representa una nueva etapa en la estrategia comunicacional de la Casa Rosada, con una figura de fuerte impronta académica y alineada con el rumbo económico de la administración libertaria.

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Una carrera vinculada al liberalismo

Nacido en Buenos Aires en 1978, Ravier es licenciado en Economía y cuenta con estudios de posgrado realizados en Argentina y España. Obtuvo un doctorado en Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y desarrolló buena parte de su trayectoria en ámbitos universitarios y centros de investigación.

A lo largo de los años fue docente en universidades como la UBA, ESEADE, UCES, la Universidad del Salvador y la Universidad Católica Argentina. También participó de congresos internacionales y publicó libros y ensayos vinculados a la teoría económica, la política monetaria y la Escuela Austríaca.

Adrián Ravier: el economista liberal que Milei eligió para ser el nuevo vocero presidencialEl economista compartió actividades académicas y editoriales con Milei.

Su vínculo con Javier Milei

Ravier conoció a Milei mucho antes de su llegada a la política nacional. Ambos compartieron actividades académicas, debates y proyectos editoriales vinculados a la divulgación de ideas económicas liberales.

Entre esos trabajos se encuentra el libro La batalla por la macroeconomía, una publicación en la que participaron junto a otros especialistas. En distintas entrevistas, Ravier destacó que comparte con el Presidente una visión favorable al libre mercado, la reducción del gasto público y la estabilidad monetaria.

Adrián Ravier: el economista liberal que Milei eligió para ser el nuevo vocero presidencialRavier es diputado nacional por La Libertad Avanza desde 2025.

Qué piensa sobre la economía argentina

En sus últimas intervenciones públicas, Ravier defendió el programa económico impulsado por el Gobierno y sostuvo que la Argentina logró avanzar hacia un equilibrio fiscal, monetario y cambiario tras años de desequilibrios.

También se manifestó a favor de una mayor apertura económica, de reformas orientadas a reducir la informalidad laboral y de limitar la intervención estatal en distintos sectores. En el pasado defendió la posibilidad de avanzar hacia una dolarización, aunque recientemente señaló que el fortalecimiento del peso forma parte de la estrategia actual del Ejecutivo.

Su llegada a la vocería presidencial coincide además con una etapa de reordenamiento interno en el Gobierno y con el objetivo de reforzar la comunicación pública de las medidas impulsadas por la administración de Javier Milei.

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