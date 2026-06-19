En el marco de la política de desregulación

El Gobierno eliminó restricciones para patentes en biotecnología: qué significa

El Ejecutivo sostiene que favorecerá inversiones y desarrollo tecnológico, especialmente en el agro. Organizaciones y especialistas advierten sobre los riesgos de ampliar derechos de propiedad sobre recursos biológicos. Un debate que excede lo jurídico y tiene fuertes implicancias económicas.