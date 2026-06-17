Raquel Chan, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), profesora de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y directora del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral (IAL) de Santa Fe, recibió el prestigioso Premio Internacional L'Oréal-Unesco “Por las Mujeres en la Ciencia” el pasado 11 de junio en París (Francia), donde funciona la sede de la Unesco.
Mujeres en la ciencia: Raquel Chan recibió el premio internacional en París
La destacada investigadora de Conicet fue galardonada por su trayectoria y por el descubrimiento de genes que mejoran la resiliencia de los cultivos frente a sequías y crisis climáticas.
La científica fue distinguida por transformar los fundamentos de la biología vegetal en innovación agrícola aplicable. Su trabajo permitió identificar genes y mecanismos biológicos clave que optimizan la tolerancia de las plantas a las adversidades ambientales.
La edición 2026 de este prestigioso premio distinguió a cinco investigadoras pioneras de todo el mundo por sus contribuciones innovadoras en las ciencias de la vida y ambientales. La selección de este año resaltó el papel fundamental de las galardonadas ante los desafíos globales de salud y medio ambiente, abarcando desde la ingeniería tisular y la investigación genómica hasta la innovación agrícola y el impacto de la nutrición en la salud mental.
A lo largo de su carrera, Chan volcó sus hallazgos al desarrollo de variedades de trigo, maíz, arroz y soja resistentes a la sequía, contribuyendo así a la seguridad alimentaria mundial. Asimismo, su labor ha sido clave en la formación de una nueva generación de científicos especializados en botánica.
“El mundo necesita a la ciencia"
Al recibir el galardón, la investigadora argentina pronunció un discurso en el que reivindicó el valor de la investigación científica y el papel de las mujeres en la producción de conocimiento.
“Es un honor tremendo estar aquí esta noche junto a colegas tan distinguidos de todo el mundo. Quiero agradecer a la Unesco y a la Fundación L’Oréal, no solo por este premio, sino por poner a la ciencia en el centro de atención, dándole la visibilidad que tanto necesita hoy en día”, expresó.
Chan señaló además que el reconocimiento trasciende su trayectoria personal y representa a quienes desarrollan ciencia en América Latina. “Creo que estoy aquí para representar a la Argentina y a América Latina, donde innumerables hombres y mujeres dedican sus vidas a la ciencia cada día, a pesar de enfrentarse a enormes dificultades”, afirmó.
En otro tramo de su intervención destacó la importancia de las plantas para la vida en el planeta. “Para mí, son los seres más extraordinarios de la Tierra. A diferencia de los animales, las plantas no pueden huir; allí donde cae una semilla, debe adaptarse y sobrevivir. Son maestras de la resiliencia”, sostuvo.
"La ciencia nos da longevidad, calidad de vida, conocimiento y soberanía. Sin embargo, en muchos países todavía se la descarta como si fuera un lujo. Hace décadas, el primer ministro de la India, Jawaharlal Nehru, dijo sabiamente: 'Somos demasiado pobres como para permitirnos el lujo de no hacer ciencia'", recordó Chan.
"Más tarde -agregó-, el premio Nobel argentino, el Dr. Bernardo Houssay, se hizo eco de esto: 'Los países ricos lo son porque invierten en ciencia, y los países pobres siguen siendo pobres porque no lo hacen'”.
Finalmente, dejó una definición que resumió el espíritu de la ceremonia: “Lamentablemente, muchos líderes todavía se niegan a escuchar. Por eso este reconocimiento es tan vital. El mundo realmente necesita a la ciencia, y la ciencia necesita a las mujeres”.
También agradeció “a las escuelas públicas, las universidades públicas y el Conicet en Argentina”, instituciones que, según remarcó, demostraron que “invertir en las mentes humanas es la única manera de construir una sociedad mejor para todos”.
Las cinco ganadoras
Las cinco científicas distinguidas este año representan distintas regiones del mundo y áreas de investigación estratégicas para afrontar los desafíos del siglo XXI.
América y el Caribe: Raquel Lia Chan (Argentina), por sus aportes a la biotecnología agrícola.
África y Estados Árabes: Liesl Zühlke (Sudáfrica), por sus investigaciones sobre sistemas cardíaco y cardiovascular.
Asia y el Pacífico: Felice Jacka (Australia), referente en psiquiatría y salud mental.
Europa: Sarah A. Teichmann (Reino Unido), reconocida por sus contribuciones a la biología celular.
América del Norte: Gordana Vunjak-Novakovic (Estados Unidos), destacada en el campo de la bioingeniería.
Desde la organización destacaron que las premiadas “no solo hacen avanzar la investigación, sino que expanden los límites de lo que creíamos posible”, al tiempo que señalaron que la paridad de género en el ámbito científico sigue siendo un desafío pendiente a nivel global.