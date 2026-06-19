Argentina volvió a ubicarse en el centro de la innovación agrícola internacional tras convertirse en el primer país del mundo en aprobar una nueva tecnología herbicida destinada al control de malezas gramíneas resistentes, una de las principales amenazas que enfrentan actualmente los sistemas productivos.
Innovación agrícola: Argentina lidera el lanzamiento mundial de una nueva herramienta contra malezas resistentes
La aprobación de un nuevo herbicida selectivo posiciona a la Argentina a la vanguardia de la innovación agrícola mundial. Se trata de la primera tecnología de este tipo desarrollada para controlar malezas gramíneas resistentes en cultivos de soja y algodón en casi cuatro décadas, una problemática que genera importantes pérdidas productivas en las principales regiones agrícolas del planeta.
La novedad fue confirmada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, que destacó la importancia estratégica de esta herramienta para productores que, en los últimos años, han visto reducir la efectividad de los herbicidas tradicionales debido al avance de poblaciones resistentes.
La problemática se ha convertido en una preocupación creciente tanto en Argentina como en otros países productores. Las malezas resistentes tienen la capacidad de sobrevivir a productos ampliamente utilizados, como el glifosato, dificultando el manejo agronómico y elevando significativamente los costos de producción.
Además de competir directamente con los cultivos por agua, nutrientes y radiación solar, estas especies pueden actuar como reservorios de enfermedades, plagas, hongos, bacterias y virus, afectando el rendimiento y la calidad de las cosechas.
Una tecnología inédita para soja, algodón y cereales
La nueva herramienta representa un avance significativo para el manejo de malezas en algunos de los cultivos más importantes de la agricultura argentina.
Según se informó oficialmente, se trata del primer herbicida selectivo desarrollado para controlar gramíneas resistentes en soja y algodón que llega al mercado mundial en casi 40 años. Además, podrá utilizarse en aplicaciones previas a la siembra en cultivos como maíz y cereales.
La aprobación regulatoria se concretó en distintas etapas. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) autorizó el ingrediente activo de la nueva molécula el 15 de diciembre de 2025. Posteriormente, en abril de 2026, se aprobó la formulación comercial y finalmente el producto fue lanzado al mercado durante junio de este año.
Desde el sector destacan que la incorporación de nuevas moléculas es un proceso complejo y de largo plazo, que demanda años de investigación, pruebas agronómicas y evaluaciones ambientales antes de llegar a la etapa comercial.
Por ese motivo, la llegada de una nueva tecnología de control químico es considerada un acontecimiento relevante para la agricultura mundial.
Argentina, entre los líderes en adopción tecnológica
La aprobación también refuerza el posicionamiento de Argentina como uno de los países más dinámicos en materia de innovación agropecuaria.
Como tercer productor mundial de soja y uno de los principales exportadores de alimentos del planeta, el país se caracteriza por una rápida incorporación de nuevas tecnologías vinculadas a semillas, maquinaria agrícola, biotecnología y protección de cultivos.
Especialistas del sector señalan que la disponibilidad de herramientas innovadoras resulta clave para sostener la competitividad de los sistemas productivos frente a desafíos cada vez más complejos, como la aparición de malezas resistentes, el cambio climático y la necesidad de producir más alimentos utilizando los recursos de manera eficiente.
En ese contexto, la llegada de este nuevo herbicida representa una oportunidad para mejorar el manejo agronómico, ampliar las alternativas de control y reducir la presión que hoy soportan los productos tradicionales.
Un problema que crece campaña tras campaña
Las malezas resistentes se han expandido de manera sostenida durante las últimas décadas como consecuencia del uso reiterado de los mismos principios activos y de sistemas de producción cada vez más intensivos.
En Argentina, especies como el yuyo colorado, el sorgo de Alepo y diversas gramíneas anuales resistentes generan pérdidas millonarias y obligan a los productores a diseñar estrategias de manejo más complejas y costosas.
Por ello, la incorporación de nuevas tecnologías químicas es vista como una herramienta complementaria dentro de los esquemas de manejo integrado de malezas, que también incluyen rotación de cultivos, uso de cultivos de cobertura y prácticas agronómicas orientadas a reducir la presión de selección.
La aprobación de esta nueva molécula coloca a Argentina en una posición de liderazgo dentro del escenario agrícola internacional y ofrece una alternativa largamente esperada para enfrentar uno de los desafíos productivos más importantes de la agricultura moderna.