Por primera vez en casi 40 años

Innovación agrícola: Argentina lidera el lanzamiento mundial de una nueva herramienta contra malezas resistentes

La aprobación de un nuevo herbicida selectivo posiciona a la Argentina a la vanguardia de la innovación agrícola mundial. Se trata de la primera tecnología de este tipo desarrollada para controlar malezas gramíneas resistentes en cultivos de soja y algodón en casi cuatro décadas, una problemática que genera importantes pérdidas productivas en las principales regiones agrícolas del planeta.