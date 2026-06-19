Informe de la Bolsa de Cereales

Los excesos hídricos siguen demorando la siembra y la cosecha en el sur del área agrícola

La elevada humedad de los suelos continúa condicionando las labores agrícolas en gran parte del sur del país. Mientras la siembra de trigo mantiene un ritmo superior al promedio histórico, la cosecha de soja, maíz y sorgo avanza con dificultades en sectores de Buenos Aires donde persisten problemas de transitabilidad y elevados niveles de humedad en los granos.