La campaña triguera 2026/27 continúa avanzando en gran parte del territorio nacional, aunque las condiciones de humedad siguen generando complicaciones en las regiones más australes del área agrícola.
Los excesos hídricos siguen demorando la siembra y la cosecha en el sur del área agrícola
La elevada humedad de los suelos continúa condicionando las labores agrícolas en gran parte del sur del país. Mientras la siembra de trigo mantiene un ritmo superior al promedio histórico, la cosecha de soja, maíz y sorgo avanza con dificultades en sectores de Buenos Aires donde persisten problemas de transitabilidad y elevados niveles de humedad en los granos.
Según el último relevamiento de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, durante la última semana la siembra registró un progreso de 13,4 puntos porcentuales, alcanzando el 57,6% de las 6,5 millones de hectáreas proyectadas para esta campaña.
A pesar de este avance, las labores se desarrollan con dificultades en amplios sectores del sur bonaerense y otras zonas de la franja sur agrícola. Si bien las precipitaciones recientes fueron escasas, la combinación de bajas temperaturas, elevada humedad ambiente y falta de piso impide una rápida recuperación de los lotes, retrasando el ingreso de la maquinaria.
No obstante, el ritmo de implantación continúa siendo superior al promedio histórico, con un adelanto de 16,6 puntos porcentuales respecto de los registros habituales para esta época del año.
En el norte del país la situación es diferente. La siembra ya concluyó en el NOA y se encuentra próxima a finalizar en el NEA, donde solo restan algunos sectores afectados por problemas de transitabilidad. Los técnicos destacan que los lotes implantados presentan una buena emergencia y adecuados niveles de implantación, favorecidos por las condiciones ambientales registradas durante las últimas semanas.
La soja se acerca al final de la cosecha
La cosecha de soja continúa transitando su etapa final a nivel nacional. Con un avance del 97,2% de la superficie apta, los trabajos se concentran principalmente en las regiones del sur agrícola, donde las condiciones de humedad continúan dificultando el ingreso de las cosechadoras.
El rendimiento promedio nacional se ubica actualmente en 31,6 quintales por hectárea, un valor superior al obtenido durante la campaña anterior.
Mientras en el centro y norte del país la recolección ya finalizó en gran parte de las zonas productivas con rindes que superan los promedios históricos, en el sur los resultados continúan siendo más modestos y se ubican por debajo de las medias habituales.
En el caso de la soja de segunda, el avance de cosecha alcanza el 92,9% del área apta, con un rendimiento promedio nacional de 26,1 quintales por hectárea, también superior al registrado en el ciclo previo.
Frente a este escenario, la Bolsa de Cereales mantuvo sin cambios su estimación de producción nacional en 50,1 millones de toneladas, consolidando una campaña que logró recuperarse respecto de años anteriores afectados por condiciones climáticas adversas.
El maíz avanza lentamente en Buenos Aires, pero sostiene una cosecha récord
La cosecha de maíz con destino a grano comercial alcanzó el 48,2% de la superficie apta luego de avanzar 4,6 puntos porcentuales durante la última semana.
El rendimiento promedio nacional se ubica en 81,4 quintales por hectárea, reflejando el buen desempeño que viene mostrando el cereal en gran parte de las regiones productivas.
En el Núcleo Norte comenzó a generalizarse la recolección de los planteos tardíos, con rindes promedio cercanos a los 79,3 quintales por hectárea.
Sin embargo, en el centro y sur de Buenos Aires la situación continúa siendo compleja. Allí la elevada humedad de los granos obliga a retrasar el ingreso de las cosechadoras, ralentizando el avance de la campaña y generando preocupación entre los productores.
A pesar de estas dificultades, la entidad mantiene su proyección de producción nacional en 64 millones de toneladas, volumen que representaría un incremento del 30,6% respecto de la campaña anterior, cuando la cosecha se ubicó en 49 millones de toneladas.
El sorgo confirma una campaña positiva
Otro de los cultivos que continúa mostrando buenos resultados es el sorgo granífero.
La cosecha alcanzó el 62,8% de la superficie apta tras avanzar 15,4 puntos porcentuales durante la última quincena. El rendimiento promedio nacional se ubica en 43,1 quintales por hectárea.
Las mejores performances se observan en el Centro-Norte de Córdoba, donde los rindes promedio llegan a 56,2 quintales por hectárea. También se destacan los resultados obtenidos en el NEA y en el Centro-Norte de Santa Fe, donde los rendimientos superan los registrados en campañas anteriores.
Ante este panorama favorable, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires mantuvo su estimación de producción nacional en 2,9 millones de toneladas.
Un clima que sigue condicionando las tareas de campo
Si bien las perspectivas productivas continúan siendo alentadoras para los principales cultivos, la evolución de la humedad en los suelos seguirá siendo determinante durante las próximas semanas.
La persistencia de excesos hídricos en el sur del área agrícola representa hoy el principal obstáculo para completar la siembra de trigo y finalizar la cosecha de los cultivos de verano. Mientras tanto, los buenos rendimientos obtenidos en gran parte del país permiten sostener expectativas positivas para una campaña que, hasta el momento, muestra resultados productivos superiores a los del ciclo anterior.