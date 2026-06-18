Análisis

El 80% de las startups AgTech desarrolla soluciones que complementan tecnologías existentes y redefine el desafío de escalar en el agro

Un estudio llevado adelante por investigadores de la Universidad Austral sobre 114 startups de agricultura digital en Argentina muestra que el 80% de las innovaciones no busca reemplazar insumos, equipos o canales existentes, sino mejorar u optimizar los paquetes tecnológicos actuales, lo que refuerza la necesidad de articulación con los grandes jugadores del sector.