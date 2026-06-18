Informe de la Bolsa de Cereales

El agro mira al cielo: prevén un Niño de considerable intensidad para la próxima campaña

Si bien el fenómeno podría favorecer altos niveles de producción en gran parte del área agrícola del Cono Sur, también aumentaría el riesgo de excesos hídricos, crecidas de ríos, inundaciones y una mayor presión de plagas y enfermedades.