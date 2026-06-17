Menos vacas a faena

Menor oferta de hembras y mayor retención: ¿comienza una nueva etapa para la ganadería?

Un informe de ROSGAN revela que la faena de vacas y vaquillonas cayó 9% en los primeros cinco meses del año. Aunque el dato refleja una mayor retención favorecida por el clima y los precios, los especialistas advierten que los niveles de extracción aún requieren seguimiento para consolidar una recuperación del stock.