La ganadería argentina atraviesa una etapa de transición en la que comienzan a aparecer señales alentadoras para la recomposición del rodeo, aunque todavía persisten indicadores que obligan a mantener la cautela.
Menor oferta de hembras y mayor retención: ¿comienza una nueva etapa para la ganadería?
Un informe de ROSGAN revela que la faena de vacas y vaquillonas cayó 9% en los primeros cinco meses del año. Aunque el dato refleja una mayor retención favorecida por el clima y los precios, los especialistas advierten que los niveles de extracción aún requieren seguimiento para consolidar una recuperación del stock.
Así lo sostiene un reciente informe elaborado por el mercado ganadero ROSGAN, que analiza la evolución de la faena de hembras, uno de los parámetros más importantes para anticipar cambios en el ciclo ganadero y evaluar si el sector se encuentra en una etapa de expansión, estabilidad o liquidación de existencias.
Los datos correspondientes a los primeros cinco meses de 2026 muestran una reducción significativa en la cantidad de vacas y vaquillonas enviadas a faena, fenómeno que responde tanto a mejores condiciones productivas como a una estrategia de retención por parte de los productores.
Sin embargo, los especialistas advierten que todavía es prematuro hablar de una recuperación consolidada del stock nacional.
La menor faena de los últimos años
El primer dato que destaca el informe es la fuerte reducción en el volumen absoluto de hembras faenadas.
Entre enero y mayo de este año se enviaron a faena 2.345.880 vacas y vaquillonas, frente a las 2.573.937 registradas en igual período de 2025. La diferencia representa una caída interanual del 9%.
Además, se trata del menor volumen de faena de hembras registrado para este período desde al menos 2020, lo que constituye una señal positiva para quienes siguen de cerca la evolución del stock bovino nacional.
La menor salida de vientres suele interpretarse como un indicio de retención de animales dentro de los establecimientos, una decisión que generalmente está asociada a expectativas favorables sobre la actividad y a condiciones productivas que permiten sostener más tiempo los rodeos.
Un indicador que sigue en zona de alerta
No obstante, el análisis no puede limitarse únicamente a la cantidad de animales faenados.
Otro de los indicadores clave es la participación de las hembras dentro de la faena total. Durante los primeros cinco meses del año, las vacas y vaquillonas representaron el 47,5% de la faena nacional.
A primera vista, el dato parece relativamente estable respecto del 47% registrado en igual período del año pasado. Sin embargo, los analistas de ROSGAN destacan un aspecto relevante: este es el cuarto año consecutivo en que la participación de las hembras se mantiene por encima del 47%, porcentaje que históricamente suele considerarse el límite de equilibrio para la evolución del rodeo.
Cuando este indicador se sostiene durante períodos prolongados por encima de ese umbral, existe el riesgo de que la extracción de vientres supere la capacidad de reposición del sistema, afectando la producción futura de terneros.
Si bien aún se está lejos del pico cercano al 50% observado en 2019, el comportamiento actual sigue siendo un factor que merece atención.
La tasa de extracción aún es elevada
Un tercer indicador analizado por ROSGAN es la relación entre la cantidad de hembras faenadas y el stock existente al inicio del ciclo productivo.
Durante los primeros cinco meses del año, la tasa de extracción alcanzó el 8,2%, resultado de una faena de 2,35 millones de hembras sobre un stock inicial estimado en 28,4 millones de cabezas.
Aunque este porcentaje muestra una tendencia descendente respecto de años anteriores, continúa ubicándose levemente por encima del nivel considerado de equilibrio para la sostenibilidad del rodeo.
El análisis histórico realizado por la entidad muestra que tasas superiores al 8% suelen estar asociadas a procesos de reducción del stock, mientras que niveles inferiores permiten etapas de recomposición y crecimiento.
Por ello, si bien la situación actual refleja una mejora respecto de períodos recientes, todavía no alcanza para afirmar que la ganadería argentina haya ingresado plenamente en una fase de expansión.
La reposición sigue siendo un desafío
La posibilidad de sostener mayores niveles de extracción depende en gran medida de la capacidad de reposición que tenga el sistema.
En este aspecto, el informe advierte ciertas limitaciones.
La cantidad de terneras incorporadas al rodeo al inicio del ciclo alcanzó este año los 7,19 millones de cabezas, unas 120.000 menos que en 2025.
Además, desde el récord de 7,56 millones de terneras registrado en 2022, la producción total de terneros viene mostrando una tendencia descendente.
Esta situación reduce el ingreso de nuevos animales al sistema y limita la capacidad de aumentar la faena sin comprometer el stock futuro.
En otras palabras, aunque hoy se faenen menos vacas, la recuperación estructural del rodeo dependerá de una mejora sostenida en los índices reproductivos y en la producción de terneros.
Clima favorable y mejores precios
Uno de los factores que explican la menor salida de hembras durante este año es el contexto productivo.
A diferencia de lo ocurrido durante los años de sequía, cuando los productores se vieron obligados a adelantar destetes y vender vacas vacías para aliviar la carga animal, el panorama actual es sustancialmente diferente.
Las buenas condiciones climáticas registradas en gran parte de las regiones ganaderas permitieron una adecuada disponibilidad de forraje y mejores perspectivas para sostener los rodeos.
A ello se sumó un escenario de precios favorable tanto para la vaca como para el ternero, generando incentivos para retener animales en los campos.
Según el informe, esta combinación de factores llevó a muchos productores a postergar tanto los destetes como la venta de vacas destinadas a faena.
Más peso y mejores condiciones productivas
Otro dato que respalda esta interpretación es el incremento observado en los pesos de faena.
A mayo de este año, el peso promedio de la res con hueso se ubicó cerca de los 238 kilogramos por animal, superando los 232 kilos registrados en igual período de 2025.
La diferencia resulta aún más significativa al compararla con los años 2023 y 2024, cuando los efectos de la sequía habían reducido los pesos promedio a valores de entre 217 y 223 kilogramos.
Este aumento refleja una mayor disponibilidad de alimento y mejores condiciones de engorde, elementos que permiten a los productores retener más tiempo los animales y llevarlos a faena con un peso superior.
En síntesis, los indicadores analizados por ROSGAN muestran una menor oferta de hembras para faena y una creciente decisión de retención por parte de los productores. Sin embargo, la capacidad de reposición del rodeo continúa siendo limitada y los niveles de extracción todavía permanecen cerca del umbral considerado crítico.