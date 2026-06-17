Agricultura

Las lluvias demoraron la cosecha gruesa en el centro norte santafesino y ralentizan el avance de la campaña fina

El informe semanal de la Bolsa de Comercio de Santa Fe advierte que las condiciones climáticas adversas continúan afectando las tareas agrícolas. La cosecha de soja, maíz, sorgo, algodón y arroz registró distintos niveles de demora, mientras que la siembra de trigo avanza con ritmos desiguales según la región.