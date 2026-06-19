Guía Estratégica para el Agro

La fuerte baja de la urea reaviva las expectativas para el trigo y el maíz

La baja del precio de la urea, uno de los principales fertilizantes utilizados en agricultura, genera un renovado optimismo entre los productores de la región núcleo. Mientras se abre la posibilidad de realizar refertilizaciones masivas en trigo, crecen las expectativas de que el maíz pueda igualar o incluso superar el récord de superficie alcanzado en la campaña pasada.