Edición 2026

El agro vuelve a encontrarse en Rosario: Aapresid suma espacios, contenidos y proyección internacional

Del 4 al 6 de agosto, Rosario volverá a convertirse en el epicentro del conocimiento agropecuario con una nueva edición del Congreso Aapresid con la fuerza de Expoagro. El encuentro reunirá a productores, empresarios, investigadores, startups y referentes internacionales en una propuesta que incorporará más auditorios, nuevas temáticas, espacios tecnológicos y oportunidades de negocios.