El Congreso Aapresid se prepara para una nueva edición con el objetivo de consolidar su lugar como uno de los principales espacios de intercambio de conocimiento, innovación y generación de negocios del sector agropecuario argentino y regional.
El agro vuelve a encontrarse en Rosario: Aapresid suma espacios, contenidos y proyección internacional
Del 4 al 6 de agosto, Rosario volverá a convertirse en el epicentro del conocimiento agropecuario con una nueva edición del Congreso Aapresid con la fuerza de Expoagro. El encuentro reunirá a productores, empresarios, investigadores, startups y referentes internacionales en una propuesta que incorporará más auditorios, nuevas temáticas, espacios tecnológicos y oportunidades de negocios.
Bajo el lema “Nuestro suelo, nuestra voz”, el encuentro se desarrollará entre el martes 4 y el jueves 6 de agosto en el Salón Metropolitano de Rosario, ciudad que volverá a recibir a miles de asistentes vinculados a toda la cadena agroalimentaria.
La edición 2026 llegará con una propuesta ampliada que incluirá diez auditorios funcionando en simultáneo y nueve ejes temáticos destinados a abordar los principales desafíos que enfrenta actualmente el sector productivo. Producción, sustentabilidad, innovación, mercados, tecnología, manejo de cultivos y escenarios globales formarán parte de una agenda que buscará combinar la actualización técnica con la visión estratégica de largo plazo.
Uno de los aspectos más destacados será la incorporación del eje de Gestión Empresarial, una temática que gana cada vez más relevancia en un contexto caracterizado por la volatilidad económica, la transformación tecnológica y la necesidad de mejorar la competitividad de las empresas agropecuarias.
Desde la organización explicaron que esta nueva propuesta permitirá ampliar la mirada tradicional sobre la producción para incorporar herramientas vinculadas al liderazgo, la planificación estratégica y la toma de decisiones en escenarios complejos.
El suelo como protagonista y referentes de primer nivel
La salud de los suelos será uno de los temas transversales de todo el Congreso. No solo dará sustento al lema de esta edición, sino que además contará con actividades específicas orientadas a promover el conocimiento y la regeneración de este recurso fundamental para la producción de alimentos.
Entre las novedades se destaca la instalación de un Laboratorio de Suelos, concebido como un espacio participativo donde productores, técnicos y especialistas podrán intercambiar experiencias y acceder a herramientas de diagnóstico y manejo.
La agenda académica contará con destacados referentes nacionales e internacionales. Entre los especialistas extranjeros sobresalen el investigador estadounidense Chad Lee, de la Universidad de Kentucky, quien abordará estrategias para alcanzar altos rendimientos en maíz; Christine Morgan, directora del Soil Health Institute de Texas y referente mundial en salud de suelos; y Dwayne Beck, reconocido por liderar procesos de transformación productiva en regiones semiáridas de Estados Unidos mediante sistemas regenerativos.
A nivel nacional participarán investigadores y profesionales de organismos como el INTA, el CONICET y diversas universidades, junto con consultores privados y referentes del sector productivo.
Además, regresará el ciclo “Aaprender”, un espacio que busca incorporar miradas provenientes de otros ámbitos para reflexionar sobre liderazgo, innovación y gestión desde perspectivas diferentes a las tradicionales del sector agropecuario.
Tecnología, negocios y una mirada internacional
La innovación tecnológica volverá a ocupar un lugar central. El ecosistema Agtech tendrá protagonismo propio a través del Agtech Forum y del Espacio Agtech Aapresid, desarrollado junto a Innventure, donde startups, empresas tecnológicas, inversores y emprendedores podrán presentar soluciones orientadas a los desafíos productivos actuales.
Dentro de este espacio también se realizará una nueva edición del Agtech Demo Day, instancia en la que emprendimientos innovadores expondrán desarrollos vinculados a agricultura de precisión, inteligencia artificial, automatización y digitalización de procesos productivos.
El tradicional Hall Comercial reunirá a las principales empresas de semillas, genética, protección de cultivos, maquinaria agrícola, agricultura digital, servicios financieros, aseguradoras, exportadoras y acopiadoras, convirtiéndose nuevamente en uno de los principales ámbitos para el networking y la concreción de negocios.
La dimensión internacional del Congreso también seguirá creciendo. Habrá auditorios con traducción simultánea en inglés y portugués, lo que facilitará la participación de visitantes y especialistas de distintos países.
Asimismo, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) volverá a ser uno de los socios estratégicos del evento, aportando expertos y paneles orientados a debatir el futuro del agro regional frente a los desafíos globales.
La programación se completará con rondas de negocios, remates de hacienda, espacios gastronómicos, actividades culturales, transmisiones en vivo, espectáculos musicales y encuentros informales destinados a fortalecer los vínculos entre los distintos actores de la cadena agroindustrial.
De esta manera, el Congreso Aapresid buscará reafirmar su papel como uno de los eventos más importantes del calendario agropecuario latinoamericano, combinando conocimiento, innovación, sustentabilidad y oportunidades de crecimiento para un sector que continúa transformándose.